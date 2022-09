A desconfortável posição do presidente de Portugal no 7 de Setembro

Depois de uma turbulência com o presidente Jair Bolsonaro por um encontro desmarcado durante visita recente ao Brasil, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, pode ter mais um motivo para se queixar.

Durante o desfile de 7 de Setembro em Brasília, nesta quarta-feira, ele foi posicionado ao lado de Luciano Hang, citado nas investigações da Polícia Federal que levaram Alexandre de Moraes a ordenar buscas contra oito empresários bolsonaristas que compartilharam mensagens em defesa de um golpe de Estado.

+ A resposta do presidente de Portugal a Bolsonaro após reunião cancelada

Vestido com um terno verde e gravata amarela, uma espécie de marca registrada, Hang ficou ao lado de Bolsonaro, no centro do palco montado para figuras do alto escalão assistiram ao desfile. O presidente fez questão de convidar os oito alvos do STF para o 7 de Setembro.

A operação da Polícia Federal foi deflagrada em 23 de agosto para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo. Além das buscas, Moraes também determinou o bloqueio das contas bancárias dos empresários, o bloqueio de redes sociais e a tomada de depoimentos, além da quebra de sigilo bancário dos alvos.