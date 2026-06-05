Foi morto com uma facada no peito, aos 81 anos, nesta quarta-feira, 3, James Handy, ator conhecido por trabalhos em Top Gun: Maverick, Jumanji e dezenas de séries de TV. O site americano TMZ apontou o principal suspeito do crime, a ligação dele com o artista, e a dinâmica dos episódios.

Agora a polícia de Los Angeles trata o enteado de Handy, Michael Gledhill, 44 anos, como o principal suspeito. Gledhill ligou para a polícia e afirmou: “Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado”.

A investigação começou após o tal telefonema ao serviço de emergência com a declaração que chamou a atenção das autoridades. O suspeito foi logo preso pela polícia.

Gledhill é filho da namorada de Handy, foi detido e autuado por homicídio, com fiança estipulada em US$ 2 milhões. Até o momento, a polícia não revelou o que teria motivado o assassinato.

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