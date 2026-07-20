A decisão de Milei sobre feriado nacional na Argentina após derrota na final

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Javier Milei, presidente da Argentina, declarou feriado nacional para celebrar o vice-campeonato da seleção na Copa do Mundo, mesmo após a derrota para a Espanha. Milhares de torcedores prometem ir às ruas para receber os jogadores em Buenos Aires, demonstrando gratidão e reconhecimento pelo esforço da equipe.

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O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou na noite de domingo 19 que vai declarar feriado nacional mesmo com a derrota da seleção do país para a Espanha na final da Copa do Mundo. Segundo ele, ficará a critério dos jogadores e da comissão técnica escolherem o dia para comemorar o vice-campeonato com o público nas ruas.

Um porta-voz da presidência anunciou que a chegada do voo da seleção argentina a Buenos Aires está prevista para as 17h desta segunda-feira.

Apesar da derrota por 1×0, com um gol marcado pelo espanhol Ferran Torres na prorrogação, muitos torcedores prometem sair às ruas mais uma vez para dar as boas-vindas ao time na volta para casa.

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“Eles deram tudo de si, até o fim. Não chegaram tão longe para que deixássemos de recebê-los agora. Nós os amamos do mesmo jeito. No fim das contas, é só futebol, e não vamos menosprezá-los por causa disso”, afirmou Luciano Ortega, um estudante de 20 anos, à agência de notícias AFP.

‘Obrigado mesmo assim’

O lamento coletivo nos bares e praças de Buenos Aires também foi acompanhado por aplausos, fogos de artifício e uma mensagem unânime para a seleção: “Obrigado mesmo assim!”. No icônico Obelisco, epicentro das comemorações na cidade, a multidão que havia se reunido ao longo do dia de domingo, inicialmente abatida, manteve o ânimo elevado para demonstrar reconhecimento pelo que os jogadores haviam conquistado. Buzinas soavam, tambores batiam e fogos de artifício explodiam, apesar da derrota.

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À medida que as horas passavam, mais pessoas se reuniam na praça, e a atmosfera começou a lembrar uma comemoração: havia gritos de torcida, tambores, buzinas e fogos de artifício, apesar da derrota. O próprio Milei adotou o mesmo tom: “Muito obrigado, jogadores! Lutaram até o fim. A Argentina sempre no topo”, escreveu ele no X (ex-Twitter).

Em Rosário, cidade natal de Messi, localizada a 300 quilômetros a noroeste de Buenos Aires, centenas de pessoas se reuniram no Monumento Nacional à Bandeira para agradecer à seleção por ter chegado à final. No local, a torre, iluminada nas cores azul-celeste e branco, estava cercada por torcedores que vestiam camisas e carregavam bandeiras e fotos do capitão, em meio a fogos de artifício e cantos.

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“Já ganhamos uma Copa. Não podemos simplesmente cair no choro,temos de comemorar. Messi já nos colocou no topo do mundo”, disse à AFP Sergio Irrazábal, que levou a família para o meio da multidão usando uma peruca albiceleste.