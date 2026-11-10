A decisão de eleitores da Califórnia sobre a cobrança de imposto de bilionários

Ler Resumo





Os eleitores da Califórnia rejeitaram a Proposta 40, um projeto de imposto aos bilionários que previa a cobrança de 5% de seu patrimônio líquido para financiar o sistema de saúde pública. Com 83% dos votos apurados, 52,8% dos eleitores disseram “não”. Lideranças democratas se dividiram sobre a medida.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os eleitores da Califórnia rejeitaram a chamada Proposta 40, um projeto de imposto aos bilionários que foi colocado em votação junto às eleições de meio de mandato na semana passada, segundo projeções da imprensa dos Estados Unidos nesta terça-feira, 10.

O imposto de cobrança única no estado com o maior número de bilionários do país — mais de 200 deles, entre barões do agro, magnatas do entretenimento e titãs da tecnologia — propunha que eles contribuíssem com 5% de seu patrimônio líquido para ajudar a financiar o sistema de saúde pública. Com um PIB de 4,2 trilhões de dólares, a Califórnia estaria no top 5 de maiores economias do planeta, caso fosse um país independente.

Os canais CNN e CBS News, bem como a agência The Associated Press, projetaram que a Proposta 40 não será aprovada com 83% dos votos apurados, quase uma semana após a votação. Cerca de 52,8% dos eleitores optaram pelo “não”, enquanto 47,2% votaram “sim”.

Anatomia da rejeição

A iniciativa foi uma das várias propostas apresentadas nas eleições de meio de mandato da semana passada, que resultaram em vitórias em larga escala para o Partido Democrata e infligiram uma dura derrota aos republicanos do presidente Donald Trump. Os defensores do imposto sobre o patrimônio a consideravam uma peça fundamental de um esforço global para combater a crescente desigualdade de renda.

Continua após a publicidade

Os eleitores democratas, que predominam no eleitorado da Califórnia, em sua maioria apoiam a ideia de que os mais abastados paguem impostos mais altos. Contudo, as lideranças da legenda ficaram divididas em relação à proposta: o governador Gavin Newsom posicionou-se contra, enquanto o braço estadual do Partido Democrata manifestou apoio ao tributo.

Além disso, vários bilionários do Vale do Silício — que seriam afetados pelo imposto — fizeram contribuições vultosas para uma campanha que criticou duramente a proposta por meio de anúncios veiculados na televisão ao longo de todo o mês de outubro. A Proposta 40, com uma base de apoio fraca, não conseguiu competir com esses anúncios e precisou recorrer a estratégias mais baratas — como o uso de redes sociais e campanhas com influenciadores — para angariar adesões.