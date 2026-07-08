A cronologia dos ataques entre EUA e Irã que encerraram o cessar-fogo

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Donald Trump declarou o fim da trégua com o Irã, chamando-os de “escória” e acusando-os de violar acordos nucleares. A escalada de tensões segue ataques mútuos: navios atingidos no Estreito de Ormuz, EUA bombardeando 80 alvos iranianos e Irã retaliando contra bases americanas no Bahrein e Kuwait. Entenda a crise.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que a trégua com o Irã “acabou”, após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas.

“No que me diz respeito, acabou”, declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan em Ancara, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor. “É apenas uma perda de tempo lidar com eles”, acrescentou. “Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes, e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam.”

Trump ainda acusou o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho. “Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos”, acrescentou.

O governo do Irã, por sua vez, afirmou que os Estados Unidos violaram o memorando de entendimento firmado entre os dois países após ataques contra bases costeiras e instalações não militares nas áreas litorâneas da província de Hormozgan e em Mahshahr nesta quarta-feira.

A troca de acusações se dá após uma sequência de ataques e violações do acordo. Entenda a cronologia:

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Navios comerciais atingidos

Na terça-feira 7, três navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Ormuz, segundo a agência britânica de segurança marítima UKMTO, após o Catar denunciar um ataque do Irã contra uma de suas embarcações.

A agência britânica informou que dois petroleiros foram atingidos na área e um terceiro foi “impactado por um veículo aéreo não tripulado de origem desconhecida e sofreu danos estruturais menores”. O Catar, que atua como mediador das negociações entre americanos e iranianos, convocou o vice-embaixador do Irã em Doha para exigir explicações sobre o ataque. Continua após a publicidade

EUA atacam 80 alvos do Irã

Em resposta aos ataques de Teerã contra três petroleiros no Estreito de Ormuz, as Forças Armadas dos Estados Unidos acertaram mais de 80 alvos em seus ataques mais recentes contra o Irã, informou o Comando Central americano na terça-feira.

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“As forças americanas atacaram sistemas de defesa iranianos, redes de comando e controle, instalações de radar costeiro, capacidades de mísseis antinavio e mais de 60 pequenas embarcações do Corpo da Guarda Revolucionária islâmica no Estreito e em seus arredores”, publicou o Exército americano no X (ex-Twitter).

+ EUA lançam série de ataques contra Irã após navios serem bombardeados em Ormuz

Após os ataques, Washington também revogou uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo do Irã. A isenção anunciada em junho havia permitido que Teerã produzisse, vendesse e entregasse petróleo bruto e produtos relacionados até o dia 21 de agosto.

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Irã mira bases americanas

O Irã lançou ataques retaliatórios contra o Bahrein e o Kuwait na madrugada desta quarta-feira, após os bombardeios aéreos realizados horas antes pelos Estados Unidos contra o território iraniano.

Segundo a Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, 85 instalações militares ligadas a Washington foram atingidas nos dois países. Continua após a publicidade

Bahrein é a sede da 5ª Frota da Marinha americana, enquanto o Kuwait serve de quartel-general para as forças do Exército dos Estados Unidos na região. Os governos de ambos os países acionaram alertas de mísseis para a população no início da manhã.