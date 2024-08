A crítica velada do príncipe Harry aos protestos de extrema direita no Reino Unido

O príncipe Harry alertou nesta quinta-feira, 15, sobre o crescimento da disseminação de notícias falsas online durante sua viagem à Colômbia, após uma onda de protestos violentos da extrema direita impulsionados por rumores falsos no Reino Unido.

Discursando no Fórum Futuro Digital Responsável da Universidad Ean, em Bogotá, o Duque de Sussex afirmou que muitas pessoas “estão agindo com base em informações que não são verdadeiras”, compartilhadas via inteligência artificial e mídias sociais.

“Está se tornando cada vez mais difícil conter o fluxo da fonte e, portanto, se resume a todos nós sermos capazes de identificar o verdadeiro do falso”, disse ele.

Harry disse que “aqueles com posições de influência” deveriam assumir mais responsabilidade no combate à disseminação de mentiras on-line e alertou que “a coesão social como a conhecemos quebrou completamente”. Apesar de não ter citado nomes, os comentários do Duque de Sussex impulsionaram críticas à Elon Musk, bilionário dono do X, antigo Twitter.

Visita à Colômbia

O evento em Bogotá foi organizado em colaboração com a Fundação Archwell, instituição de caridade criada por Harry e sua esposa, Meghan Markle. O casal passará quatro dias na Colômbia à convite da vice-presidente do país, Francia Márquez, que disse estar “profundamente comovida” pela série documental da Netflix sobre a vida do casal.

“Isso me motivou a dizer [sobre Meghan], ‘esta é uma mulher que merece visitar nosso país e compartilhar sua história’ e, sem dúvida, sua visita fortalecerá tantas mulheres ao redor do mundo”, disse Márquez ao receber a Duquesa de Sussex.

Durante o primeiro dia de viagem na capital colombiana, os Sussexes visitaram uma escola, dançaram em um evento cultural e participaram da cúpula sobre segurança digital. Em seguida, Harry e Meghan devem visitar as cidades de Cartagena e Cali, além de comparecer ao festival Petronio Álvarez, evento que celebra a música e cultura afro-colombiana.

É a terceira viagem do casal este ano, após visitarem a Nigéria e a Jamaica em maio e janeiro, respectivamente.