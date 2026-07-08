A conversa de Múcio com auxiliar da Defesa de Trump sobre combate ao narcotráfico

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se reuniu nesta quarta-feira com o subsecretário de Defesa para Assuntos de Política dos Estados Unidos, Elbridge Colby, e conversou sobre a cooperação dos dois países no combate ao narcotráfico.

O encontro ocorreu em meio aos desdobramentos da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas.

Segundo nota divulgada pelo Ministério da Defesa, a reunião ocorreu “em clima de cordialidade e com convergência de opiniões” e saiu do papel a pedido dos Estados Unidos.

“Entre outros temas, os Estados Unidos trouxeram à pauta a cooperação no combate ao narcotráfico. Os Estados Unidos pontuaram que buscam parceiros no continente para atuar nesse combate e disseram que veem no Brasil um grande parceiro em potencial. O ministro José Mucio demonstrou interesse na parceria. Explicou que o combate ao narcotráfico no Brasil é prerrogativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública e citou algumas iniciativas das Forças Armadas brasileiras nas fronteiras”, informa a nota enviada pela pasta à imprensa.

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A reunião bilateral entre Múcio e Colby ocorreu no Peru durante a XVII Conferência de Ministros de Defesa das Américas.

O evento acontece a cada dois anos e reúne representantes dos países do continente americano.

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Antes de embarcar para Cusco, Múcio se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada.