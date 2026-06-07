Após Meghan Markle publicar uma série de novas fotos de sua filha Lilibet em seu aniversário de 5 anos em sua conta do Instagram, que tem 4,6 milhões de seguidores, internautas reacenderam a polêmica sobre a “hipocrisia” da duquesa.

No mês anterior, ela fez um discurso de 10 minutos em um evento da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, na Suíça, sobre a segurança online das crianças. Meghan pediu proteções globais, condenou as plataformas tecnológicas e afirmou: “Nossos filhos não são produtos”. No entanto, na noite anterior à sua partida para Genebra, Meghan publicou casualmente uma selfie no espelho com sua filha, com a legenda: “A pequena assistente da mamãe”.

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