A contradição de Meghan Markle ao lidar com fotos dos filhos
Duquesa discursou em um evento da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, na Suíça
Após Meghan Markle publicar uma série de novas fotos de sua filha Lilibet em seu aniversário de 5 anos em sua conta do Instagram, que tem 4,6 milhões de seguidores, internautas reacenderam a polêmica sobre a “hipocrisia” da duquesa.
No mês anterior, ela fez um discurso de 10 minutos em um evento da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, na Suíça, sobre a segurança online das crianças. Meghan pediu proteções globais, condenou as plataformas tecnológicas e afirmou: “Nossos filhos não são produtos”. No entanto, na noite anterior à sua partida para Genebra, Meghan publicou casualmente uma selfie no espelho com sua filha, com a legenda: “A pequena assistente da mamãe”.
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