A conquista histórica de Keisha Bottoms, primeira governadora negra dos EUA

Keisha Lance Bottoms fez história nesta terça-feira, 3, ao se tornar a primeira mulher negra a ser eleita governadora nos Estados Unidos. A candidata democrata superou o republicano Rick Jackson ao angariar 54,3% dos votos com 99% das urnas apuradas. O sucesso de Bottoms acontece em meio à onda azul que toma o país, com candidatos democratas tendo sucesso em diferentes regiões.

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“Não importa em quem você tenha votado esta noite, eu serei governadora de toda a Geórgia”, disse a nova governadora em sua festa da vitória. “Enviamos uma mensagem alta e clara de que queremos um líder que coloque a Geórgia em primeiro lugar e que enfrente todo o caos que vem de Washington, DC”, completou, em uma mensagem direta para o presidente Donald Trump.

Ex-prefeita de Atlanta, Bottoms obteve uma vitória em um dos estados que tem sido cada vez mais visado eleitoralmente. Anteriormente visto como um reduto dos republicanos, a Geórgia passou a perceber uma ascensão dos democratas nos últimos pleitos, reelegendo também nesta terça o democrata Jon Ossoff para o Senado.

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