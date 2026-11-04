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A conquista histórica de Keisha Bottoms, primeira governadora negra dos EUA

Keisha Lance Bottoms venceu a disputa para o governo da Geórgia com 54% dos votos

Por Flávio Monteiro 4 nov 2026, 15h52
Mulher negra sorridente, com cabelo escuro ondulado, brincos de argola dourados e blazer azul-marinho, discursando em um púlpito de madeira. Ao lado, um banner com a frase UNITED for GEORGIA e TEXT UNITED TO 51015 em letras brancas sobre fundo escuro com estrelas e listras vermelhas e brancas
Keisha Lance Bottoms, a nova governadora da Geórgia (Megan Varner/Getty Images)
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Keisha Lance Bottoms fez história nesta terça-feira, 3, ao se tornar a primeira mulher negra a ser eleita governadora nos Estados Unidos. A candidata democrata superou o republicano Rick Jackson ao angariar 54,3% dos votos com 99% das urnas apuradas. O sucesso de Bottoms acontece em meio à onda azul que toma o país, com candidatos democratas tendo sucesso em diferentes regiões.

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“Não importa em quem você tenha votado esta noite, eu serei governadora de toda a Geórgia”, disse a nova governadora em sua festa da vitória. “Enviamos uma mensagem alta e clara de que queremos um líder que coloque a Geórgia em primeiro lugar e que enfrente todo o caos que vem de Washington, DC”, completou, em uma mensagem direta para o presidente Donald Trump.

Ex-prefeita de Atlanta, Bottoms obteve uma vitória em um dos estados que tem sido cada vez mais visado eleitoralmente. Anteriormente visto como um reduto dos republicanos, a Geórgia passou a perceber uma ascensão dos democratas nos últimos pleitos, reelegendo também nesta terça o democrata Jon Ossoff para o Senado.

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