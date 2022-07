A confissão da Rússia que explica o curso da guerra na Ucrânia

Nas primeiras negociações para tentar conter o conflito, quando ainda havia algum diálogo entre Kiev e Moscou, a Rússia declarou que não tinha interesse em derrubar Zelensky, nem mesmo em ocupar a Ucrânia. Seu objetivo declarado era uma das principais justificativas para a guerra: manter a Ucrânia fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e outros grupos, como a União Europeia, já que Putin alegava que o objetivo do Ocidente era enfraquecer a Rússia levando seus exércitos para mais perto de suas fronteiras.

(O tiro, inclusive, saiu pela culatra: desde o início do conflito, a Otan já aprovou a entrada da Finlândia e da Suécia na aliança militar, aumentando em quase 3.000 km as fronteiras do grupo com a Rússia, e a União Europeia aprovou a candidatura da Ucrânia para entrar no bloco).

Contudo, a realidade do campo de batalha mudou o discurso do Kremlin. Depois de alguns meses de conflito, a Rússia declarou que iria ocupar a região de Donbas, criando uma ponte terrestre para a Crimeia, península que Putin anexou em 2014. Agora, ficou também aberto que o governo de Zelensky corre perigo.

Na semana passada, Lavrov também sugeriu que a Rússia pretende ocupar até o sul ucraniano, uma área apelidada de “Nova Rússia” e encarada por separatistas pró-Moscou como historicamente russa. Isso significaria uma expansão da invasão, que se materializa com os bombardeios do porto de Odessa, no Mar Negro – apesar do acordo feito com mediação da Turquia para permitir a exportação dos grãos que estão presos em silos e navios.

Em abril, um general russo sugeriu unificar toda a região sob comando de Moscou até a Transnístria, em Moldova, um protetorado russo com cerca de 500.000 habitantes. Mas se as ambições expostas pelo chanceler russo indicam o curso da guerra, tudo indica que Putin quer mais – resta saber se é capaz de conquistar isso tudo enquanto a Ucrânia conta com apoio quase irrestrito dos Estados Unidos e Europa.