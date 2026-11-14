A condição dos EUA para entrada da Ucrânia na Otan, segundo Zelensky

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O presidente ucraniano Volodimir Zelensky revelou que os Estados Unidos propuseram pela primeira vez que a Ucrânia cedesse território à Rússia em troca de sua adesão à Otan. Zelensky afirmou que Moscou se opõe a um cessar-fogo temporário e vê a “missão humanitária” de Putin como uma armadilha, enquanto a diplomacia se intensifica.

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O governo dos Estados Unidos propôs pela primeira vez que a Ucrânia cedesse território à Rússia em troca de sua adesão à Otan, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que também disse que Moscou se opõe a um cessar-fogo temporário.

Nos últimos dias, uma intensa atividade diplomática foi registrada para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, deflagrada em fevereiro de 2022 pela invasão russa.

Os emissários americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, participaram de uma série de reuniões em Abu Dhabi com negociadores ucranianos e russos. Em seguida, os dois viajaram para Moscou para se encontrarem com o presidente russo, Vladimir Putin, e a Dublin, onde tiveram um encontro com Zelensky.

O diálogo não resultou em avanços concretos para acabar com o conflito bélico mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mas permitiu que todas as partes concordassem que os europeus deveriam estar associados a futuras negociações.

Durante os encontros, “os americanos fizeram uma pergunta: ‘E se a Ucrânia aderir à Otan? A Ucrânia se retiraria do Donbass? ‘ Esta foi a primeira vez que isto foi levantado”, afirmou Zelensky aos jornalistas na sexta-feira, sob a condição de que as declarações fossem publicadas apenas no sábado.

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“Garantias de segurança”

Segundo Zelensky, a Ucrânia discute “garantias de segurança específicas por parte da Otan e da UE”.

Se os países ocidentais confirmarem, “então vou perguntar à sociedade ucraniana o que ela pensa: Aceitamos ou não? Eu não tenho o direito de tomar esta decisão sozinho”, disse aos jornalistas.

A Rússia controla atualmente quase um quinto do território do país vizinho: a península da Crimeia, anexada em 2014; a maior parte das regiões de Donetsk e Luhansk (leste), conhecidas em conjunto como o Donbass; e amplas áreas das regiões de Zaporizhzhia e Kherson (sul).

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Moscou exige a retirada completa do Exército ucraniano de Donetsk, uma condição que Kiev rejeitou até o momento por considerar que deixaria o país exposto a novos ataques russos.

Zelensky disse ainda que Moscou se opôs a um cessar-fogo temporário. “Sobre a proposta de tráfego energético: os russos não querem”, afirmou o presidente ucraniano.

Segundo Zelensky, a proposta de Putin de uma “missão humanitária” na disputada cidade ucraniana de Kostiantynivka é uma “armadilha” para que as forças ucranianas se retirem e abram caminho para avanços russos no Donbass.

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A Rússia afirmou este ano que tomou o controle da cidade, mas a Ucrânia garantiu que os combates prosseguem na localidade.

“Putin simplesmente deseja que abandonemos Kostiantynivka para que eles possam se mudar e ocupar toda a cidade”, afirmou Zelensky.

As tropas de Moscou avançaram lentamente em direção ao oeste desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, mas não conseguiram levar toda a região de Donetsk.

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Zelensky também criticou a ideia de revisar a arquitetura de segurança de todo o continente, defendida por russos e americanos. O conceito acendeu o sinal de alerta entre os países europeus.

“Isto é perigoso porque, na minha opinião, são justamente coisas como esta que levam a guerras ou a escaladas”, disse o ucraniano.

“A verdadeira segurança na Europa é a UE e a Otan. Isso é tudo. Não há outra segurança na Europa”, ressaltou Zelensky.

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No momento, os russos “apostaram tudo” na campanha militar do inverno (hemisfério norte, verão no Brasil), prevê Zelensky, que, para impedir, pede ao Congresso dos Estados Unidos que aprove “sanções e armas”.

Este é, segundo o presidente ucraniano, “o tipo de motivação que Putin precisa” para iniciar uma desescalada.

(com AFP)