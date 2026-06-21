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Mundo

A condição do Irã para selar acordo de paz com os Estados Unidos

Vice-secretário do gabinete do presidente do Irã disse que fim dos conflitos no Líbano é "cláusula fundamental"

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 10h37
Fumaça subindo após um ataque aéreo israelense na vila de Nabatieh al-Fawqa, no Líbano, em 19 de junho de 2026.
Fumaça subindo após um ataque aéreo israelense na vila de Nabatieh al-Fawqa, no Líbano, em 19 de junho de 2026. (-/AFP)
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A condição do Irã para selar acordo de paz com os Estados Unidos Priorize VEJA no Google

As negociações sobre o programa nuclear iraniano, previstas no acordo de paz assinado pelos EUA e Teerã na última semana, começaram em Zurique, na Suíça, neste domingo, 21. O vice-presidente norte-americano, JD Vance, e o chanceler iraniano Abbas Araghchi, acompanhados de representantes dos países mediadores, Catar e Paquistão, iniciaram as tratativas.

Horas antes do encontro, no entanto, o vice-secretário de Comunicação e Divulgação de Informações do Gabinete da Presidência do Irã, Seyed Mehdi Tabatabaie, condicionou a implementação do acordo de paz ao término da guerra no Líbano. 

“A implementação incondicional da primeira cláusula do acordo Irã-EUA é fundamental. A continuidade dos crimes do regime sionista no Líbano invalidará todo o acordo. A prioridade da equipe de negociação na Suíça é pôr fim à agressão no Líbano. Sem o cumprimento da primeira condição do acordo, não há confiança na implementação das demais disposições”, escreveu no X, antigo Twitter.

Estreito de Ormuz

A declaração ocorre um dia após forças iranianas ameaçarem fechar novamente o Estreito de Ormuz devido a novos ataques de Israel contra posições do Hezbollah, no sul do Líbano. A decisão foi divulgada pelas Forças Armadas iranianas por meio da agência estatal Fars, que atribuiu a medida ao descumprimento do pré-acordo firmado entre os países.

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Como parte do acordo, um cessar-fogo envolvendo o Hezbollah no Líbano entrou em vigor na sexta-feira, 19. Porém, no sábado,20, Israel voltou a atacar o grupo, colocando a trégua sob pressão.

Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), os bombardeios foram uma resposta ao lançamento de mais de 50 projéteis contra tropas israelenses durante a noite. Os militares afirmaram ter atingido lançadores de foguetes, depósitos de armas e centros de comando do Hezbollah. Já autoridades libanesas informaram que ao menos 20 pessoas morreram nos ataques.

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Ao anunciar o novo fechamento de Ormuz, o Exército iraniano afirmou que a decisão foi tomada diante da “violação flagrante” do acordo e da continuidade dos ataques israelenses no sul do Líbano.

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