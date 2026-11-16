🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

A condição do Irã para permitir inspeções nucleares da ONU no país

Acesso da Agência Internacional de Energia Atômica está restrito desde junho de 2025; EUA e Israel acusam Teerã de querer fabricar ogivas

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 10h06 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h47
Homem de meia-idade com barba grisalha e terno escuro fala em microfones de diversas emissoras de notícias, com bandeiras ao fundo, durante coletiva de imprensa
O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fala com repórteres em Islamabad. 16/11/2026 -  (STR/AFP)
Continua após publicidade
A condição do Irã para permitir inspeções nucleares da ONU no país Priorize VEJA no Google

O Irã afirmou que não permitirá que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visitem suas instalações nucleares danificadas até que a guerra no Oriente Médio seja encerrada, com os Estados Unidos aceitando suas exigências. A declaração foi dada pelo vice-chanceler do país, Kazem Gharibabadi, no domingo 15.

O órgão de fiscalização nuclear das Nações Unidas pediu na semana passada que Teerã adotasse “passos graduais” para permitir o acesso de inspetores às suas instalações nucleares, suspenso desde a guerra de 12 dias contra Israel em junho de 2025.

“Não concederemos à AIEA acesso às instalações até que as condições do Irã sejam cumpridas e a guerra tenha terminado de forma permanente”, declarou o vice-ministro das Relações Exteriores Gharibabadi, em entrevista exibida no domingo.

Siga

As instalações nucleares iranianas foram atacadas no primeiro conflito de 2025, que também teve a participação dos Estados Unidos, e novamente durante a guerra deflagrada em 28 de fevereiro de 2026, com os bombardeios americanos e israelenses que mataram o líder supremo Ali Khamenei.

Continua após a publicidade

Inspetores da AIEA visitaram em setembro a usina nuclear de Bushehr, mas não obtiveram acesso a outros locais bombardeados, como Natanz, Fordo ou Isfahan.

Gharibabadi disse que o pedido da agência para inspecionar as instalações “provavelmente tinha como objetivo avaliar a eficácia do armamento americano”.

Continua após a publicidade

Programa nuclear

A guerra começou em meio a negociações entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano, que se encontravam em um impasse. Foi o ápice da tensão em torno do tema, que se intensificou após a erosão do acordo firmado em 2015, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, que impunha limites rígidos ao enriquecimento de urânio em troca do alívio de sanções.

Desde a saída unilateral dos Estados Unidos do pacto, durante o primeiro mandato de Trump, o Irã ampliou progressivamente seus níveis de enriquecimento e reduziu a cooperação com inspetores internacionais.

Antes de junho de 2025, quando os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares e militares iranianas durante o conflito entre Tel Aviv e Teerã, os iranianos possuíam cerca de 440 kg de urânio enriquecido a 60%, segundo a AIEA. O nível de pureza está próximo do necessário para produzir até dez ogivas, caso seguisse na rota do enriquecimento.

Continua após a publicidade

De acordo com o chefe da agência, Rafael Grossi, cerca de 200 kg do material que sobreviveram aos ataques aéreos no ano passado estariam armazenados em túneis profundos próximos ao complexo nuclear de Isfahan. Outra quantidade do material estaria em Natanz, onde o Irã construiu uma nova instalação fortificada e subterrânea conhecida entre analistas ocidentais como “Pickaxe Mountain”.

Publicidade
TAGS:
Bomba Atômica
Energia nuclear
Estados Unidos
Governo do Irã
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).