A condição do Irã para permitir inspeções nucleares da ONU no país

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O Irã recusa acesso de inspetores da AIEA às suas instalações nucleares danificadas até o fim da guerra no Oriente Médio e o cumprimento de suas exigências pelos EUA. A decisão, anunciada pelo vice-chanceler, ocorre após ataques e a agência suspeitar do objetivo de avaliar o armamento americano.

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O Irã afirmou que não permitirá que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visitem suas instalações nucleares danificadas até que a guerra no Oriente Médio seja encerrada, com os Estados Unidos aceitando suas exigências. A declaração foi dada pelo vice-chanceler do país, Kazem Gharibabadi, no domingo 15.

O órgão de fiscalização nuclear das Nações Unidas pediu na semana passada que Teerã adotasse “passos graduais” para permitir o acesso de inspetores às suas instalações nucleares, suspenso desde a guerra de 12 dias contra Israel em junho de 2025.

“Não concederemos à AIEA acesso às instalações até que as condições do Irã sejam cumpridas e a guerra tenha terminado de forma permanente”, declarou o vice-ministro das Relações Exteriores Gharibabadi, em entrevista exibida no domingo.

As instalações nucleares iranianas foram atacadas no primeiro conflito de 2025, que também teve a participação dos Estados Unidos, e novamente durante a guerra deflagrada em 28 de fevereiro de 2026, com os bombardeios americanos e israelenses que mataram o líder supremo Ali Khamenei.

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Inspetores da AIEA visitaram em setembro a usina nuclear de Bushehr, mas não obtiveram acesso a outros locais bombardeados, como Natanz, Fordo ou Isfahan.

Gharibabadi disse que o pedido da agência para inspecionar as instalações “provavelmente tinha como objetivo avaliar a eficácia do armamento americano”.

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Programa nuclear

A guerra começou em meio a negociações entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano, que se encontravam em um impasse. Foi o ápice da tensão em torno do tema, que se intensificou após a erosão do acordo firmado em 2015, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, que impunha limites rígidos ao enriquecimento de urânio em troca do alívio de sanções.

Desde a saída unilateral dos Estados Unidos do pacto, durante o primeiro mandato de Trump, o Irã ampliou progressivamente seus níveis de enriquecimento e reduziu a cooperação com inspetores internacionais.

Antes de junho de 2025, quando os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares e militares iranianas durante o conflito entre Tel Aviv e Teerã, os iranianos possuíam cerca de 440 kg de urânio enriquecido a 60%, segundo a AIEA. O nível de pureza está próximo do necessário para produzir até dez ogivas, caso seguisse na rota do enriquecimento.

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De acordo com o chefe da agência, Rafael Grossi, cerca de 200 kg do material que sobreviveram aos ataques aéreos no ano passado estariam armazenados em túneis profundos próximos ao complexo nuclear de Isfahan. Outra quantidade do material estaria em Natanz, onde o Irã construiu uma nova instalação fortificada e subterrânea conhecida entre analistas ocidentais como “Pickaxe Mountain”.