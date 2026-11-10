A cobrança de Marco Rubio ao governo Lula sobre ‘problema’ com o Brasil

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, cobrou publicamente a aprovação de Danny Perez como embaixador dos EUA em Brasília. A ausência do diplomata é vista como um obstáculo crucial para o avanço das relações bilaterais entre os países. Rubio ressaltou a assimetria diplomática e a necessidade de resolver o impasse para destravar a pauta bilateral.

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, cobrou publicamente na segunda-feira, 10, a aprovação da indicação de Danny Perez para a embaixada em Brasília. A ausência do diplomata é vista pelo governo dos Estados Unidos como um obstáculo que precisa ser superado para o avanço das relações bilaterais após a eleição presidencial no Brasil.

O que trava a nomeação de Danny Perez em Brasília?

Segundo Marco Rubio, o governo brasileiro ainda não concedeu o agrément, a autorização diplomática exigida para que o indicado de Donald Trump assuma a representação americana. O secretário relatou que o representante foi escolhido pela gestão dos Estados Unidos, mas impedido de entrar no posto por falta do aval formal. Na avaliação de Rubio, a permanência dessa pendência representa um problema na condução dos trabalhos diplomáticos e exige uma solução rápida por parte das autoridades brasileiras.

“Eles não permitiram que nosso embaixador entrasse no país. Isso é um problema. Danny Perez é nosso indicado. Não concederam o agrément. Isso precisa ser resolvido”, declarou o secretário.

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Qual desequilíbrio foi criticado pelo secretário de Estado?

Marco Rubio ressaltou a assimetria na presença de representantes diplomáticos entre as duas nações. De acordo com o secretário americano, o Brasil mantém um embaixador ativo em Washington, enquanto a representação dos Estados Unidos em Brasília segue desocupada. Durante evento em Paris, Rubio afirmou que essa disparidade não poderá continuar indefinidamente. Para ele, a equivalência na representação é necessária para manter um canal oficial estruturado e permitir que a relação entre os governos avance de forma equilibrada.

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“Eles têm um embaixador nos Estados Unidos, mas, em algum momento, esse desequilíbrio não pode continuar”, afirmou Rubio.

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Como a questão afeta o avanço da relação bilateral?

Na visão do secretário de Estado dos Estados Unidos, a resolução da vacância na embaixada em Brasília é fundamental para destravar a pauta bilateral. Embora afirme que manterá os canais de diálogo com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Rubio declarou que a ausência de um embaixador é um empecilho direto. O chefe da diplomacia americana condicionou o progresso pleno das conversas ao fim desse impasse diplomático, apontando o tema como prioritário na agenda compartilhada.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.