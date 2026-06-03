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Donald Trump projeta uma chapa “imbatível” para as eleições de 2028 nos EUA, com J.D. Vance e Marco Rubio. Impedido de concorrer a um terceiro mandato, Trump vê na dupla uma força política crescente, elogiada por seu desempenho em temas delicados como a guerra no Irã. Descubra os detalhes dessa projeção e o cenário.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 3, que uma chapa para as eleições para a Casa Branca em 2028 seria “imbatível”: J.D. Vance, seu vice, e Marco Rubio, atual secretário de Estado dos EUA. Pela Constituição americana, que não permite três mandatos presidenciais, Trump está proibido de concorrer novamente. Ele, no entanto, já cogitou lançar uma nova candidatura.

“Acho que J.D. e Marco, como dupla, seriam muito difíceis de derrotar”, disse Trump em entrevista ao podcast Pod Force One. “É interessante, é algo humano, a dinâmica humana. Então eu os observo juntos, eles se dão muito bem.”

Os dois são cotados para a nomeação republicana de 2028. O secretário, em especial, tem recebido elogios do partido e de democratas pelo seu desempenho tranquilo, de acordo com o jornal britânico The Guardian. Vance e Rubio revezam nos holofotes de coletivas e eventos do governo americano, na qual abordam uma gama de questões delicadas para a administração Trump — entre elas, a impopular guerra no Irã.

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Na terça-feira 2, durante depoimento ao Comitê de Relações Exteriores do Senado, Rubio abordou o conflito no Oriente Médio e negou que as negociações de paz com o Irã tenham sido interrompidas. O chefe da diplomacia dos EUA também disse que política externa americana “se concentra exclusivamente nos interesses nacionais dos Estados Unidos”, descartando qualquer influência da pressão exercida por aliados — como, por exemplo, Israel — no processo de tomada de decisão.

Uma pesquisa anual realizada em março com participantes da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Dallas, apontou que Vance ainda é visto como o principal sucessor de Trump. Ele angariou 53% de apoio, aquém do desempenho de um levantamento de 2024, quando obteve seis pontos a mais. Por sua vez, Rubio, que nem chegou a ser citado na sondagem anterior, recebeu suporte de 35%.

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