‘A chantagem não vencerá’, diz deputado dos EUA após escândalo sexual

O mais jovem parlamentar dos Estados Unidos, Madison Cawthorn, de 26 anos, se pronunciou na quinta-feira 5, sobre um suposto vídeo íntimo vazado. O deputado, apoiador de Donald Trump, é conhecido pelas pautas conservadoras e anti-LGBTQIA+. O escândalo repercutiu negativamente entre membros do próprio Partido Republicano de Cawthorn, que se voltaram contra ele.

Um vídeo de 28 segundos divulgado nesta semana mostra um jovem nu na cama ao lado de outro homem, em meio a gritos e risos. Identificado nas imagens, o congressista Madison Cawthorn justificou que o momento flagrado no vídeo não passou de uma “brincadeira” entre amigos.

“Um novo golpe está sendo armado contra mim. Anos atrás, neste vídeo, eu estava brincando com um amigo, tentando ser engraçado”, escreveu o deputado em uma publicação no twitter.

A new hit against me just dropped.

Years ago, in this video, I was being crass with a friend, trying to be funny.

We were acting foolish, and joking.

That’s it.

I’m NOT backing down.

I told you there would be a drip drip campaign.

Blackmail won't win. We will.

— Madison Cawthorn (@CawthornforNC) May 4, 2022