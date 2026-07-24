A causa da morte de príncipe saudita em hotel de luxo em Londres
Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud foi encontrado por faxineira em 25 de novembro do ano passado
O príncipe da Arábia Saudita, Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud, de 29 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca causada pela combinação de álcool e múltiplas drogas em um hotel de luxo em Londres, concluiu um inquérito realizado no Reino Unido.
O membro da família real saudita foi encontrado morto em 25 de novembro do ano passado no banheiro do quarto onde estava hospedado no Marriott Hotel, em Kensington, no oeste de Londres. Ele havia chegado seis dias antes para uma estadia de uma semana.
A investigação descartou a hipótese de suicídio após exames toxicológicos apontarem que o príncipe tinha 222 mg de álcool por 100 ml de sangue, quase três vezes o limite permitido para dirigir na Inglaterra. Também foram detectados níveis potencialmente fatais de GHB, conhecido como “droga da festa”, além de vestígios de cannabis, alprazolam (Xanax) e outros medicamentos ansiolíticos. O laudo concluiu que a combinação dessas substâncias provocou a parada cardíaca.
Abdullah enfrentava problemas relacionados ao consumo de álcool e medicamentos controlados, segundo a investigação. Em agosto do ano passado, ele foi internado na clínica Priory, em Roehampton, onde passou por um processo de desintoxicação de álcool, benzodiazepínicos e pregabalina. Depois, deu continuidade ao tratamento em outra clínica de reabilitação, a Rainford Hall, em Merseyside, recebendo alta em outubro.
O corpo foi localizado por uma funcionária da limpeza depois que o quarto permaneceu fechado por um período prolongado. Equipes de emergência foram chamadas, mas não conseguiram reanimá-lo.