A carta surpresa deixada por Trump para Biden

Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, falou abertamente à revista People sobre a carta deixada por Donald Trump no Salão Oval após a vitória democrática nas eleições presidenciais de 2020. Na ocasião, o republicano elogiou seu sucessor e afirmou acreditar que ele seria “fiel a si mesmo e ao povo americano”.

“Isso poderia ter sido escrito pelo presidente Kennedy para mim, pelo presidente Johnson ou por George Bush. Quer dizer, foi generoso, foi generoso e totalmente inconsistente com o tipo de presidente que ele foi”, disse Biden, expressando sua surpresa com o gesto afetuoso de Trump.

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