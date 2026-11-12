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A carta surpresa deixada por Trump para Biden

Democrata disse que mensagem poderia 'ter sido escrita pelo presidente Kennedy'

Por Flávio Monteiro 12 nov 2026, 15h40
WASHINGTON, DC - NOVEMBER 13: U.S. President Joe Biden shakes hands with U.S. President-elect Donald Trump in the Oval Office of the White House on November 13, 2024 in Washington, DC. President Biden continued the tradition inviting the newly-elected president to meet at the White House after Trump won the presidential election on November 5. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump e Joe Biden (Alex Wong/Getty Images/AFP)
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Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, falou abertamente à revista People sobre a carta deixada por Donald Trump no Salão Oval após a vitória democrática nas eleições presidenciais de 2020. Na ocasião, o republicano elogiou seu sucessor e afirmou acreditar que ele seria “fiel a si mesmo e ao povo americano”.

“Isso poderia ter sido escrito pelo presidente Kennedy para mim, pelo presidente Johnson ou por George Bush. Quer dizer, foi generoso, foi generoso e totalmente inconsistente com o tipo de presidente que ele foi”, disse Biden, expressando sua surpresa com o gesto afetuoso de Trump.

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