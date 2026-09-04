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A brasileira condenada à prisão perpétua na Itália pelo assassinato do marido

Outras sete pessoas participaram do crime mirabolante, que envolveu semanas de planejamento para encenar acidente de trânsito e roubar R$ 17 milhões

Por Sophia Paiva 4 set 2026, 13h08
Mulher de cabelos escuros e longos, sorrindo, usando óculos de sol aviador e jaqueta esportiva vermelha, com um capacete de moto azul e branco no colo. Ao fundo, um carro cinza, árvores e um prédio de tijolos.
A brasileira Adilma Pereira Carneiro, conhecida na Itália como a 'louva-a-deus de Parabiago', foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato do marido italiano. - (Ansa/Reprodução)
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Um caso judicial na Itália que teve desfecho há pouco menos de dois meses voltou a chamar a atenção pelo grau de dramaticidade na história. Em 15 de junho, a brasileira Adilma Pereira Carneiro, de 50 anos, foi considerada culpada pela morte do marido, o italiano Fabio Ravasio, 52, e condenada à prisão perpétua, em um crime que, segundo a acusação, simulou (mal) um atropelamento com fuga e terminou com Adilma apontando o dedo para o ex-amante.

Ravasio morreu em 9 de agosto de 2024, em Parabiago, após ser atropelado enquanto voltava para casa de bicicleta, em um caso inicialmente considerado um acidente de trânsito, mas que posteriormente se revelou uma história muito obscura e complexa. Segundo o Ministério Público italiano, a brasileira, em conluio com outras sete pessoas — incluindo o ex-amante, Massimo Ferretti –, orquestrou tudo para ficar com o patrimônio do marido, avaliado em cerca de 3 milhões de euros (R$ 17 milhões, na cotação atual).

Após 12 horas de julgamento, o Tribunal de Assize de Busto Arsizio apontou Adilma como responsável pelo crime. O promotor chegou a chamá-la de “um abismo de imoralidade, capaz de manipular qualquer um para seus próprios fins”.

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Plano mirabolante

Segundo a agência italiana RAI, outras sete pessoas foram condenadas por envolvimento no atropelamento, amigos e familiares que ajudaram a mulher a executar o plano. De acordo com a sentença, o homicídio foi preparado ao longo do tempo e envolveu reuniões, contatos e uma divisão de tarefas.

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Dois deles, Marcello Trifone e Fabio Lavezzo, também foram sentenciados à prisão perpétua por atuarem como executores do crime, enquanto Ferretti, o ex-amante, recebeu 24 anos de prisão; Igor Benedito (filho de Adilma e apontado como responsável por dirigir o carro que atingiu Ravasio), pegou 23 anos; Mohammed Dhaibi (que bloqueou a estrada fingindo estar doente), 22 anos; Mirko Piazza (vigia da ação), 14 anos e quatro meses; e Fabio Oliva (o mecânico que consertou o carro após o acidente), 14 anos.

Ferretti, que era barista, já havia confessado participação no crime durante a investigação e defendeu-se afirmando que foi dominado por um “apego doentio” a Adilma. Em depoimento, contou que reuniões para preparar a emboscada ocorreram em seu bar, o Maison Café. Ele teria fornecido informações sobre a rotina de Ravasio e participado da escolha do local onde o atropelamento seria realizado.

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‘Manipulação’

A brasileira negou todas as acusações durante o julgamento e manteve sua versão até o momento da sentença, afirmando que “não tinha motivos para matar” o marido.

“Esta é uma manipulação contra mim”, acusou ela, em uma final defesa apaixonada, alegando que foi seu antigo amante “quem quis matar meu companheiro, Fabio Ravasio”. Adilma também afirmou ter descoberto que Massimo Ferreti procurava um matador de aluguel para levar o crime a cabo. (Segundo as investigações, foi ela quem o pressionou a contratar um mercenário, mas o preço proibitivo — 100 mil euros — os fez mudar de planos.)

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Os advogados da família do italiano morto celebraram a decisão judicial. “Estamos satisfeitos com a sentença, acreditamos que ela foi justa. A sentença refletiu o andamento do julgamento e estamos satisfeitos que todos os oito réus tenham sido considerados culpados”, afirmaram.

Após a morte de Ravasio, a Justiça italiana reabriu a investigação sobre o falecimento de um ex-marido da brasileira, Michele Della Malva, em dezembro de 2011. Para o Ministério Público, a morte, inicialmente atribuída a um infarto, pode ter sido provocada por envenenamento a mando da mulher que já ficou conhecida na imprensa italiana como “louva-a-deus de Parabiago” (entre esses insetos, a fêmea come o macho durante ou após o acasalamento).

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Homicídio
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