A boa notícia para a princesa da Noruega após condenação de filho por estupro

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A princesa herdeira Mette-Marit da Noruega passou por um transplante de pulmão bem-sucedido após anos de luta contra fibrose pulmonar rara. A cirurgia, crucial para sua sobrevivência, traz um alívio em meio a recentes escândalos que abalaram a monarquia norueguesa, incluindo a condenação de seu filho e sua ligação com Jeffrey Epstein.

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A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, foi submetida a um transplante de pulmão com sucesso, anunciou o Palácio Real nesta quarta-feira, 17. Esposa do herdeiro do trono, o príncipe Haakon, Mette-Marit sofre há anos de uma grave doença respiratória, e o sucesso do procedimento representa uma rara boa notícia para a monarquia norueguesa, que vem sofrendo com escândalos recorrentes.

“O transplante de pulmão foi bem-sucedido”, disse Arnt Fiane, chefe do departamento de cirurgia torácica do Hospital Nacional de Oslo, citado no comunicado divulgado pela realeza.

Mette-Marit, de 52 anos, foi diagnosticada em 2018 com uma forma rara de fibrose pulmonar, doença que resulta no espessamento e cicatrização dos tecidos que envolvem os alvéolos pulmonares, dificultando a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea. Após isso, as condições de saúde da princesa foram piorando gradativamente até que, no início deste ano, seus médicos alertaram para uma deterioração perigosa de seu pulmão.

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Em suas últimas aparições públicas, a princesa herdeira utilizava um tubo nasal conectado a um dispositivo de oxigênio, sinal das más condições respiratórias a que estava submetida. No início de junho, o Palácio Real anunciou que ela havia sido colocada na lista de transplantes, e estimava-se que Mette-Marit tinha apenas um ou dois anos de vida sem a cirurgia.

“Estamos muito contentes que tudo tenha corrido bem até agora”, afirmou o médico Are Holm, chefe do serviço de pneumologia do Hospital Nacional. “Assim como todos os outros pacientes recém-transplantados, a princesa herdeira permanecerá internada (…) por várias semanas. “É um procedimento padrão destinado a ajustar a medicação, lidar com possíveis complicações e garantir a reabilitação”, completou.

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O transplante de Mette-Marit ocorre dois dias após seu filho, Marius Borg Hoiby, ser condenado a quatro anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Fruto de um relacionamento anterior ao casamento da princesa herdeira com Haakon, Borg Hoiby foi considerado culpado de dois estupros e de outros 32 crimes, incluindo violência, lesão corporal, ameaça e infração à lei de entorpecentes.

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Além disso, a reputação da princesa também foi atingida após a imprensa da Noruega revelar, em janeiro, sua amizade com o notório criminoso sexual Jeffrey Epstein. Mette-Marit mantinha contato frequente com o financista entre 2011 e 2014, em um período no qual Epstein já havia sido condenado por solicitar os serviços de uma menor para fins de prostituição. Ela pediu desculpas à família real pela amizade, e disse ter cortado relações com o pedófilo em 2019.