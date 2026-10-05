A atriz brasileira presa pelo ICE, polícia que caça imigrantes nos EUA

A atriz brasileira Renata Alves Mietto, 26, está presa em um centro de detenção do ICE, a temida polícia de imigração dos EUA, há cerca de um mês. De acordo com a mãe da jovem, Márcia Rilda Alves dos Reis, Renata foi detida no dia 27 de agosto, quando estava embarcando em um voo para o Havaí, devido à situação irregular de imigração.

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Em entrevista à Rádio France International, Márcia alega que a filha passou 20 dias em centros de detenção na Califórnia antes de ser levada para El Paso, no Texas. Os pedidos para responder ao processo em liberdade foram negados. “Ela não cometeu nenhum crime. Ela não tem motivo algum para estar presa só pelo fato de estar sem status. Isso não significa que eles podem fazer essa covardia”, lamentou.

Renata vive nos Estados Unidos desde 2016, quando tinha 16 anos. A jovem concluiu o ensino médio no país, se formando em artes cênicas pela Utah Valley University. A mãe da jovem afirma que a atriz perdeu o status de permanência por uma questão judicial não especificada.

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