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A ‘arma secreta’ da família real para conquistar popularidade

Membro da realeza virou estratégia para monarquia se aproximar do público

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 09h00 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h24
Pessoas assistindo a um evento esportivo em uma arquibancada escura. Na frente, Kate Middleton, de blazer verde, conversa com uma mulher de óculos. Ao lado, o Príncipe George, de camisa branca, e o Príncipe Louis, de camisa azul, com expressão surpresa. Homens e mulheres adultos, alguns com uniformes azuis, observam atentamente
Kate Middleton e o príncipe William com os filhos, os príncipes Charlotte, Louis e George (Max Mumby/Indigo/Getty Images)
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A espontaneidade do príncipe Louis, de apenas 8 anos, deixou de ser vista apenas como um momento divertido em eventos oficiais da família real e passou a integrar a estratégia da monarquia britânica para se aproximar do público. O caçula de príncipe William e Kate Middleton virou uma espécie de “arma secreta” em um momento em que a realeza busca manter sua popularidade.

Conhecido pelas caretas, brincadeiras e reações imprevisíveis em cerimônias, Louis conquistou os britânicos principalmente por parecer uma criança comum. “Não dá para fabricar esse tipo de carisma. Ele realmente gosta de conhecer pessoas, se ilumina no meio da multidão e nunca parece estar atuando. O que você vê é exatamente quem ele é. Ele é a arma secreta da Coroa”, afirmou um funcionário da família real ao repórter britânico Rob Shuter.

Para especialistas, essa autenticidade ajuda a humanizar a família real e cria uma conexão emocional difícil de ser alcançada apenas com protocolos e discursos. A avaliação é de que, em tempos de crescente cobrança sobre a monarquia, o carisma natural do pequeno príncipe, que ocupa a quarta posição na linha sucessória ao trono, se tornou um dos maiores trunfos da realeza.

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