Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, em 24 de fevereiro, os Exércitos e aparatos militares dos dois países ficaram sob escrutínio internacional. Bem longe dos modernos equipamentos usados por algumas forças militares, chamou atenção metralhadoras de 1910 usadas por tropas de Kiev. As armas não são padrão, mas, segundo o governo ucraniano, estão disponíveis quando solicitadas.

Chamada de Maxim M1910, a arma pesa 68 kg e tem um escudo blindado em uma montagem distinta de duas rodas, permitindo que ela seja rebocada atrás de um veículo ou manobrada pelos soldados que estão atirando. O equipamento, que fazia parte do arsenal do Império Russo, é a versão russa da primeira metralhadora automática, que foi patenteada em 1883.

Apesar da insistência da mídia russa em criticar o equipamento, dizendo se tratar de um exemplo do antiguado arsenal ucraniano, as variantes da Maxim têm uma alta capacidade letal, já que um tiro desencadeia uma sucessão de balas – isso é possível por causa de um cano refrigerado a água permite que ele continue atirando por longos períodos. Além de resfriamento a água permitindo fogo sustentado, seus suportes fixos facilitam a mira.

A mecânica, e uma tecnologia inovadora à época, foi responsável por marcar um período de matança e terror durante o apogeu do imperialismo no final do século XIX. Isso permitiu que pequenas forças européias matassem milhares de pessoas e revolucionou a guerra entre os próprios estados europeus.

Em geral, as metralhadoras modernas são mais portáteis e leves: a da Rússia, por exemplo, pesa menos de um quinto da Maxim, por exemplo. No entanto, elas não têm refrigeração a água, o que impede de disparar continuamente, porque pode fazer com que o cano se deforme ou a arma “esfrie”, quando as balas disparam sem que o gatilho seja puxado.

