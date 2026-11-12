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A ameaça da Casa Branca a democratas que prometem investigar Trump

Após conquistarem maioria no Congresso, opositores preparam ofensiva contra presidente; advogado da Presidência afirma que iniciativa pode configurar crime

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 13h04
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Brendan SMIALOWSKI / AFP/Getty Images)
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A Casa Branca elevou o tom contra os democratas que prometem investigar o governo de Donald Trump a partir de janeiro, quando assumirão o controle das duas Casas do Congresso americano. Em uma carta enviada na segunda-feira, 9, o advogado da Presidência, Will Scharf, advertiu que iniciativas parlamentares contra integrantes do Executivo podem ultrapassar os limites constitucionais e até configurar crimes, abrindo caminho para novas investigações contra os próprios congressistas.

O documento foi endereçado ao deputado Robert Garcia, que deve assumir a presidência do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, responsável por fiscalizar as ações do governo federal. Scharf afirmou que a Casa Branca está acompanhando o que classificou como ameaças “abusivas e arbitrárias” feitas por parlamentares democratas.

Na carta, o advogado argumentou que ameaças dirigidas a autoridades do Executivo com o objetivo de impedir o exercício de suas funções podem constituir crimes. Também afirmou que a emissão de intimações consideradas ilegais, com a intenção de violar direitos e garantias constitucionais, poderia justificar investigações adicionais.

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Democratas prometem investigar Trump

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A advertência ocorre após a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato da semana passada, que lhes garantiu a maioria nas duas Casas do Congresso. A partir de janeiro, o partido assumirá o controle do Legislativo nos dois últimos anos da Presidência de Trump, abrindo caminho para uma série de investigações sobre a administração republicana.

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Entre as iniciativas anunciadas pela oposição estão apurações sobre as decisões do presidente, a atuação de seus familiares, assessores e aliados, além de possíveis irregularidades cometidas pelo governo.

Scharf acusou os futuros integrantes da maioria democrata de demonstrar uma “clara intenção de ultrapassar” os limites constitucionais das investigações parlamentares e do uso de intimações. Como exemplos, citou declarações de congressistas sobre a distribuição desses documentos, incluindo a comparação feita por um parlamentar com a entrega de “doces”.

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O advogado também mencionou uma publicação de Garcia na rede social X, feita na noite da eleição, com a frase “CONTRATEM ADVOGADOS”. Para Scharf, as manifestações indicariam que as futuras investigações teriam como objetivo perseguir adversários políticos e promover interesses particulares, em vez de atender a finalidades legislativas legítimas.

Oposição reage 

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Em resposta à carta, divulgada nesta quarta-feira, 11, Garcia afirmou que os democratas não pretendem recuar diante das advertências da Casa Branca. Em comunicado publicado na página do Comitê de Supervisão no X, o deputado declarou que o governo parece ter algo a esconder.

O parlamentar também acusou Trump de utilizar a estrutura do Estado para intimidar adversários políticos e tentar limitar a atuação do Congresso. Segundo ele, o Legislativo é um Poder independente e não será dissuadido por ameaças que classificou como infundadas, vindas do Departamento de Justiça ou dos advogados do presidente.

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O embate se soma a uma ofensiva anterior de Trump contra os adversários. No sábado, 7, o presidente determinou que o Departamento de Justiça investigasse parlamentares democratas, sob a alegação de que estariam ameaçando autoridades com processos de impeachment e outras formas de punição.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump classificou a atuação dos opositores como um “ato criminoso”, mas não apresentou provas para sustentar a acusação.

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