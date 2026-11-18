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Janja estende sua viagem internacional na Itália, participando de agendas importantes na FAO em Roma até o dia 24. A primeira-dama, que acompanhou Lula em compromissos diplomáticos na Ásia e Espanha, agora foca em segurança alimentar e cooperação internacional, mantendo uma agenda cheia após o retorno do presidente ao Brasil.

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A viagem de Rosângela da Silva à Itália estende sua permanência no exterior por mais de uma semana, após cumprir compromissos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o chefe do Executivo retornou ao Brasil, a primeira-dama permanece em Roma até terça-feira, 24, para uma sequência de agendas na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Antes de iniciar os compromissos em solo italiano nesta quarta-feira, 18, a primeira-dama acompanhou a comitiva presencial do presidente Lula em compromissos diplomáticos na Ásia. O roteiro incluiu a passagem pela Turquia, onde participaram da conferência do clima COP31, e pelas Filipinas, para o fórum da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). O percurso internacional conjunto encerrou-se na Espanha, de onde o presidente embarcou de volta à capital federal brasileira.

Quando ocorreu a separação das agendas de Lula e Janja?

A despedida do casal presidencial aconteceu na segunda-feira, 16, no aeroporto de Madri. De lá, o chefe do Executivo tomou o voo de regresso ao Brasil, enquanto a embaixadora especial seguiu para a Itália. Com o prosseguimento das atividades oficiais no continente europeu, a permanência no exterior totalizará mais de uma semana de viagem. O foco das atividades na capital italiana é exclusivamente voltado aos compromissos institucionais vinculados às Nações Unidas e ao fortalecimento da cooperação em segurança alimentar.

Os desafios do governo Lula 4

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Até quando a primeira-dama permanecerá na Itália?

A programação da comitiva brasileira em Roma prevê atividades oficiais até a próxima terça-feira, 24. Acompanhada pelos ministros Wellington Dias e Fernanda Machiaveli, a primeira-dama cumpre compromissos na sede da FAO e em atos paralelos sobre o Ano Internacional da Mulher Agricultora. O encerramento das reuniões fechará a sequência de trabalhos internacionais que envolvem a apresentação dos avanços da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza diante das delegações dos países membros da agência da ONU.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.