Bolsonaro se reúne com Putin na manhã desta quarta-feira na Rússia

A agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) está cheia de compromissos para a próxima quarta-feira, 16. O chefe do Planalto desembarcou nesta terça-feira, 15, em território russo, após mais de 15 horas de viagem.

Apesar das tensões acirradas entre Ucrânia e Rússia, o brasileiro vai se reunir com o presidente russo Vladimir Putin em um almoço no Kremlin às 13h do horário local (7h no fuso horário de Brasília). O encontro deve durar cerca de uma hora e meia.

Às 14h40, os líderes das duas nações farão uma declaração à imprensa, na sala de conferências do Kremlin.

Antes do encontro de chefes de estado, Bolsonaro vai participar de uma cerimônia militar de aposição floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, ponto histórico de Moscou.

No mesmo dia, ele ainda deve se encontrar com o presidente da Câmara Baixa do Parlamento (Duma do Estado).

Já no fim do expediente, o político discutirá a crise de fertilizantes com empresários e representantes russos. O Encontro Empresarial Brasil-Rússia ocorrerá no Hotel Metropol e é liderado na parte brasileira por Marcos Molina, e do lado russo, Andrey Yuriev.

“O Brasil depende de grande parte de fertilizantes da Rússia até a Bielorrússia. Levaremos um grupo de ministros também para tratarmos de outros assuntos que interessam aos nossos países como energia, defesa e agricultura”, disse Bolsonaro.

O presidente deve permanecer na Rússia até a quinta-feira, 17.