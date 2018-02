Naufrágio na costa da Líbia pode ter matado 90 imigrantes

O naufrágio de um barco de imigrantes comandado por traficantes na costa da Líbia pode ter deixado ao menos 90 pessoas mortas, segundo a Organização Internacional das Migrações (OIM).

Segundo três sobreviventes da tragédia, a maior parte das pessoas a bordo eram paquistanesas. Mas muitos líbios também estavam no barco. Dois dos sobreviventes nadaram até a costa e outro foi resgatado por um pescador líbio.

O naufrágio aconteceu no litoral de Zuwara, noroeste da Líbia. As causas do incidente ainda são desconhecidas.

Os corpos de dez imigrantes foram recuperados, após serem levados até o litoral pela maré. Entre as vítimas identificadas, oito eram paquistaneses e duas líbias, segundo explicou em Túnis por teleconferência a porta-voz da OIM, Olivia Headon.

Headon afirmou que o número de paquistaneses que tentam cruzar o Mediterrâneo para chegar ao litoral europeu aumentou consideravelmente nos últimos meses. Só em janeiro, 240 paquistaneses fizeram a travessia, quando no mesmo mês do ano passado foram apenas nove.

(Com EFE)