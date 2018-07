Nove vítimas de naufrágio de barco turístico nos EUA eram da mesma família

Entre as vitimas deixadas pelo naufrágio de uma embarcação turística no lago Table Rock, nos Estados Unidos, estavam nove pessoas de uma mesma família, segundo o governador do Estado de Missouri, Michael Parson.

Ao todo, dezessete pessoas morreram no acidente, que ocorreu na noite de quinta-feira (19), quando o barco anfíbio virou devido a ventos fortes próximos à cidade de Branson, de onde o tour partiu. Outras sete ficaram feridas. A embarcação carregava 31 pessoas.

As buscas pelos corpos começaram logo após o naufrágio, mas só foram concluídas na manhã desta sexta-feira (20).

Segundo o governador Parson, uma mulher com quem ele conversou relatou ter perdido nove dos onze membros de sua família que estavam a bordo do barco. Os sobreviventes seriam uma mulher adulta e seu sobrinho de 13 anos. As autoridades locais não divulgaram mais detalhes sobre as vítimas.

A embarcação acidentada era um duck boat, uma réplica do veículo militar anfíbio DUKW, que pode se locomover tanto em solo quanto sobre águas. Esse tipo de embarcação é bastante comum em áreas turísticas dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá e da Austrália.

"Never seen it this bad"

A emissora de TV especializada em meteorologia The Weather Channel indicou que ventos constantes de mais de 65 km/h com picos de até 100 km/h afetavam o local na hora do acidente.

(Com EFE)