60% dos americanos dizem que Trump não merece ser reeleito

Seis em dez americanos não querem a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concluiu pesquisa da CNN Poll divulgada nesta terça-feira, 10. Para 39% deles, porém, ele merece continuar na Casa Branca por mais um mandato – quatro pontos porcentuais a mais do que em novembro de 2017. A consulta mostrou que a aprovação do líder manteve-se em 39%, como em meados de agosto, e que sua desaprovação continua em 55%.

A pesquisa foi encomendada à empresa SSRS e realizada entre os dias 5 e 9 de setembro com 1.639 adultos. A margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos. A consulta já foi incluída na média da apreciação do trabalho de Trump calculada pelo portal Real Clear Politics, que mostrar ser ele aprovado por 42,9% dos americanos e desaprovado por 53,9%.

Pela primeira vez desde janeiro de 2017, a aprovação da maneira de Trump conduzir a economia americana ficou abaixo de 50%. Outra pesquisa divulgada nesta terça-feira, do Washington Post e da ABC News, mostrou que seis em cada dez americanos temem que o país caia novamente em recessão e que 56% dos consultados desaprovam a guerra comercial iniciada por Trump contra a China.

A pesquisa da CNN Poll também apontou que 59% dos consultados desaprovam a maneira como Trump lida com o tema da imigração ilegal. Quase a metade deles – 45% – diz que Trump mudou significativamente para pior as coisas do país. No começo do ano, essa era a opinião de 37%. Mas 33% dos americanos consideram que as mudanças foram para melhor – em sua maioria, os eleitores republicanos.

Para 51% dos entrevistas, Trump não está cumprindo suas promessas de campanha, embora 43% deles pensem o contrário. Entre os republicanos, 58% dizem confiar no que escutam da Casa Branca. Na pesquisa, 60% disseram que o presidente não faz o que deveria para prevenir os conflitos de interesse entre sua posição e a Trump Organization, corporação controlada pelos seus filhos.