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60 anos depois, sobreviventes de massacre em apartheid processam governo da África do Sul

Queixa quer derrubar uma lei, promulgada pouco após a matança de civis, que bloqueia pedidos de indenização e essencialmente anistia os responsáveis

Por Luiza Zubelli 3 set 2026, 15h00
Pessoas deitadas no chão, algumas com manchas vermelhas simulando sangue, em frente ao Sharpeville Human Rights Precinct. Uma mulher sentada ao lado de uma rocha com uma placa, e um homem ajoelhado, ambos parecendo feridos. O cenário é um gramado e calçada sob céu azul
Artistas reconstituem o Massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960, no memorial dedicado às vítimas. 03/09/2026 -  (PHILL MAGAKOE/AFP)
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60 anos depois, sobreviventes de massacre em apartheid processam governo da África do Sul Priorizar nos meus resultados Google

Advogados de sobreviventes e familiares das vítimas do chamado massacre de Sharpeville, que expôs a brutalidade do apartheid sul-africano no ano de 1960, abriram, nesta quinta-feira, 3, ações judiciais contra o Estado por uma lei que bloqueia pedidos de indenização.

Abram Mokofeng, que tinha 20 anos quando sobreviveu a dois tiros (um no pé e outro nas costas, onde a bala continua incrustada), contou ao jornal britânico The Guardian que o massacre aconteceu durante uma das dezenas de marchas organizadas por todo o país pelo Congresso Pan-Africanista (PAC), um grupo separatista do Congresso Nacional Africano (ANC), para protestar contra uma regra que obrigava os sul-africanos negros a carregar uma caderneta de passe o tempo todo.

“O tempo estava muito bom, o sol no céu. Não tinha como suspeitar que o dia seria tão horrível”, contou, relembrando que a multidão entoava cantos de protesto quando os policiais abriram fogo sem aviso prévio. Pelo menos 91 pessoas foram assassinadas e 238 feridas, no que ficou conhecido como o massacre de Sharpeville.

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Agora, advogados dos sobreviventes e familiares das vítimas exigem que o governo anule uma lei, promulgada em 1961, que proíbe a concessão de indenizações e, essencialmente, concedeu anistia aos responsáveis pelo episódio ao proibir processos criminais. Em uma manifestação artística, ativistas foram a Sharpeville nesta quinta-feira para recriar cenas do avanço violento de agentes contra os civis em 1960.

Charne Tracey, do grupo Lawyers for Human Rights, explicou que “os demandantes querem estabelecer um diálogo com o governo para discutir reparações apropriadas”. Para Mpai Chabane, cuja avó, Martha Thinane, estava entre as vítimas, a ação judicial também tem a ver com a perda de entes queridos.

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“É realmente triste e dilacerante”, disse a mulher de 39 anos à agência de notícias AFP. Nos tiraram nossa avó. Minha mãe tinha apenas quatro anos quando perdeu sua mãe”.

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Sello Theodore, 86, outro sobrevivente, disse que a violência o deixou profundamente marcado. “Meu coração está dolorido até hoje”, afirmou.

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Após o fim oficial do apartheid com as primeiras eleições, em 1994, a data do massacre foi declarada Dia dos Direitos Humanos.

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