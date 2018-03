’36 Hours’ em São Paulo: as dicas do NYT para turismo na capital

A coluna “36 Hours”, do jornal americano The New York Times, se popularizou por suas dicas de viagens para um fim de semana completo e muito imersivo em várias cidades pelo mundo. Na sua última edição, reuniu uma série de sugestões para turistas estrangeiros passando 36 horas na capital paulista.

“Caoticamente refinada”, “verdejando concreto” e “gigante íntima” foram os adjetivos usados pelo jornalista Seth Kugel para descrever São Paulo. Segundo o NYT, os turistas não se apaixonam pela cidade logo de cara, pois seus “tesouros” estão escondidos abaixo da superfície: gastronomia refinada, música brasileira diversificada e cena artística “exuberante”.

Para começar seu roteiro de 36 horas, o jornal americano sugere um passeio pelo centro da cidade. Porém, alerta: “Anote seus destinos em um mapa de papel, pois os usuários de celulares atraem batedores habilidosos”.

Ainda assim, o New York Times recomenda que seus leitores relaxem e passeiem pelo Centro Cultural Banco do Brasil, Mosteiro de São Bento e Sesc 24 de Maio, mas sem antes fazer uma parada na loja de doces portugueses Casa Mathilde.

Para a manhã de sábado, um passeio por uma autêntica feira de rua. Kugel indica experimentar os tradicionais pastéis, que define como “massas retangulares com opções quase infinitas de recheios fritas rapidamente no local”. Também recomenda uma volta pelas bancas de frutas e chama a atenção para o mamão, manga e jabuticaba.

Conhecer os famosos grafites paulistas também está no roteio do jornal americano. Uma visita ao Beco do Batman e à Vila Madalena e um tour pelo Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo estão na programação.

Para começar o dia de domingo, o NYT recomenda um “café da manhã local” em uma “padoca”, onde para a verdadeira experiência paulista o jornal sugere comer um pão na chapa com pingado. Depois, o típico passeio pela Avenida Paulista fechada para carros, com passagens pelo MASP, IMS Paulista e Japan House.

Para uma experiência gastronômica completa, Kugel passa longe de churrascarias e feijoada, e propõem refeições no restaurante nordestino Fitó, na casa de carnes suínas A Casa do Porco e uma noite no bar e restaurante árabe Al Janiah.