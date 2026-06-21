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Mundo

2º turno para definir próximo presidente da Colômbia acontece neste domingo

Apoiado por Trump, Abelardo de la Espriella lidera disputa contra Iván Cepeda, aliado de Gustavo Petro, impulsionado por discurso de combate ao crime

Por Da Redação 21 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 21 jun 2026, 10h01
Ivan Cepeda e Abelardo de la Espriella
Ivan Cepeda e Abelardo de la Espriella disputam o segundo turno na eleição presidencial da Colômbia (LUIS ACOSTA/AFP)
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2º turno para definir próximo presidente da Colômbia acontece neste domingo Priorize VEJA no Google

A Colômbia realiza neste domingo, 21, o segundo turno das eleições que vão definir quem será o próximo presidente do país. De um lado, Iván Cepeda, senador de esquerda apoiado pelo presidente Gustavo Petro, no cargo desde 2022 e impedido de concorrer à reeleição. Do outro, Abelardo de la Espriella, um advogado de extrema-direita defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As eleições colombianas viraram uma queda de braço entre Petro e Trump, que quer se aproveitar da onda de governos de direita que estão tomando a América Latina.

A disputa entre Cepeda e Espriella, aliás, é apontada pela imprensa local como uma das mais antagônicas da história. Advogado com 47 anos, o candidato direitista é um empresário e sem experiência na política.

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Espriella tem se apresentado aos colombianos como um “salvador”, com um discurso voltado para o combate ao crime organizado, corte de programas do governo e recheado de outras promessas feitas por nomes da extrema direita na América Latina.

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“No meu governo, não haverá processos de paz. Criminosos que não se submeterem serão eliminados”, afirmou o candidato de direita, explorando um pouco que tem lhe rendido vantagem na corrida pela presidência.

Cepeda, por outro lado, tem enfrentado certa dificuldade na disputa por ter herdado parte do desgaste da gestão de Petro na presidência da Colômbia, justamente no enfrentamento ao crime organizado. O senador, de 63 anos, tem prometido dar continuidade na agenda implementada pelo presidente. O candidato de Petro tem apostado em manter as negociações de paz com os grupos armados rebelados contra o Estado há vários anos.

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O esquerdista liderou as pesquisas de intenção de voto durante o primeiro turno, mas foi surpreendido ao ser derrotado por Espriella na primeira rodada da votação. Nos levantamentos para o segundo turno, o candidato apoiado por Trump aparece na frente de Cepeda: tem cerca de 52,6% das intenções de voto, enquanto o aliado de Petro, 45%.

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TAGS:
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