16 anos depois, como está menino que chocou o mundo por fumar 40 cigarros por dia

Ardi Rizal ganhou repercussão internacional ainda criança, em 2010, quando um vídeo publicado no YouTube mostrou o menino, então com cerca de um ano e meio, caminhando de fraldas enquanto fumava. Ele chegava a consumir até 40 cigarros por dia.

O menino vivia na aldeia de Teluk Kemang, no sul de Sumatra, na Indonésia, onde sua mãe, Diana, trabalhava vendendo peixes. Ainda muito pequeno, Ardi começou a recolher cigarros na praça da região depois de observar outras pessoas fumando. Em entrevista ao The Sydney Morning Herald, em 2017, foi relatado que o primeiro cigarro havia sido dado a ele pelo próprio pai.

Três anos depois da repercussão, o menino entrou em um processo de reabilitação para superar o vício e passou a viver uma rotina regrada para o controle da saúde. Mais de 15 anos depois de sua história viralizar, Ardi é considerado como uma das pessoas mais jovens a conseguir superar o vício em cigarros, conduzido pelo psicólogo infantil Seto Mulyadi. Em 2022, aos 14 anos, ele frequentava a escola primária e seguia uma dieta rigorosa baseada em peixes e verduras.

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