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16 anos depois, como está menino que chocou o mundo por fumar 40 cigarros por dia

Ardi Rizal ganhou repercussão internacional em 2010, quando um vídeo o mostrou fumando de fraldas

Por Giovanna Fraguito 9 set 2026, 16h16
Ardi Rizal
 (./Reprodução)
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16 anos depois, como está menino que chocou o mundo por fumar 40 cigarros por dia Priorizar nos meus resultados Google

Ardi Rizal ganhou repercussão internacional ainda criança, em 2010, quando um vídeo publicado no YouTube mostrou o menino, então com cerca de um ano e meio, caminhando de fraldas enquanto fumava. Ele chegava a consumir até 40 cigarros por dia.

O menino vivia na aldeia de Teluk Kemang, no sul de Sumatra, na Indonésia, onde sua mãe, Diana, trabalhava vendendo peixes. Ainda muito pequeno, Ardi começou a recolher cigarros na praça da região depois de observar outras pessoas fumando. Em entrevista ao The Sydney Morning Herald, em 2017, foi relatado que o primeiro cigarro havia sido dado a ele pelo próprio pai.

Três anos depois da repercussão, o menino entrou em um processo de reabilitação para superar o vício e passou a viver uma rotina regrada para o controle da saúde. Mais de 15 anos depois de sua história viralizar, Ardi é considerado como uma das pessoas mais jovens a conseguir superar o vício em cigarros, conduzido pelo psicólogo infantil Seto Mulyadi. Em 2022, aos 14 anos, ele frequentava a escola primária e seguia uma dieta rigorosa baseada em peixes e verduras.

Menino asiático com cabelo curto e camisa xadrez cinza, olhando para frente, com um crachá verde escrito ALDI no peito. Ao fundo, uma mulher asiática de blusa amarela segura um microfone, em um cenário com tons rosados e azuis
Ardi Rizal (./Reprodução)
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