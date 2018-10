Mais dois pacotes enviados para senador e ex-diretor de inteligência

Mais dois pacotes suspeitos enviados a políticos do Partido Democrata dos Estados Unidos foram interceptados pelo FBI nesta sexta-feira (26). Os envelopes descobertos hoje são o 11º e o 12º já identificados e foram endereçados ao senador pelo Estado de Nova Jersey, Cory Booker, e ao ex-diretor de Inteligência Nacional James Clapper.

Pelo Twitter, o FBI afirmou que o pacote de Booker foi encontrado na Flórida. O envelope tem características similares aos identificados pela polícia nos últimos dias e seria enviado ao escritório do democrata na cidade de Camden.

Em Nova York, a polícia interceptou a entrega para Clapper em uma agência dos correios na esquina entre a Rua 52 e a 8º Avenida. Segundo a imprensa americana, o pacote encontrado no local era para Clapper, mas endereçado à emissora americana CNN, que já foi vítima de outra ameaça na quarta-feira (24).

O envelope já foi retirado do local por uma unidade anti-bombas da polícia de Nova York e transportado para uma unidade especial no Bronx.

Booker é um proeminente membro do Partido Democrata e já é cotado como um possível concorrente pela indicação democrata para concorrer à Presidência em 2020. Clapper foi diretor de Inteligência Nacional durante o governo de Barack Obama e é comentarista da CNN.

Em uma entrevista por telefone à emissora logo depois que os pacotes foram encontrados, Clapper afirmou que as tentativas de ataque “não irão silenciar os críticos” da administração de Donald Trump.

“Isso é definitivamente terrorismo doméstico. Não tenho dúvidas sobre isso”, disse.

Desde segunda-feira (22), onze pacotes-bomba foram enviados. Entre os destinatários estavam o ex-presidente Barack Obama, o ex-vice-presidente Joe Biden, a ex-candidata à Presidência Hillary Clinton, a deputada pela Califórnia Maxine Waters, o ex-diretor da CIA John Brennan, o ex-secretário de Justiça Eric Holder, o bilionário George Soros, o ator Robert De Niro e agora o senador Booker.

Muitos dos envelopes tinham como endereço de devolução o escritório na Flórida da deputada Debbie Wasserman Schultz, que já liderou o Comitê Nacional Democrata, de acordo com o FBI.

O envelope de Brennan foi endereçado à sede da emissora CNN em Nova York, enquanto o de Holder chegou no gabinete de Wasserman Schultz, já que seu nome constava no envelope como remetente.

Em comunicado, o FBI informou que os pacotes tinham as mesmas caraterísticas: todos foram enviados em envelopes com plástico bolha e, no lado externo, havia rótulos impressos com os endereços.

O fato de todos os destinatários serem membros do Partido Democrata ou pessoas contrárias ao presidente Donald Trump indicam uma possível motivação política, mas nada foi revelado sobre a autoria por enquanto.

A investigação sobre os explosivos está agora focada em pistas no Estado da Flórida. Segundo a imprensa americana, todos os pacotes suspeitos passaram pelo Sistema Postal dos Estados Unidos em algum momento e provavelmente saíram da sede dos correios de Opa-Locka, no sul do estado.

(Em atualização)