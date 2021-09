11 de Setembro desencadeou ódio a muçulmanos – que segue nos dias de hoje

Após o 11 de setembro, os crimes de ódio contra seguidores do Islã dispararam nos Estados Unidos. Em 2000, as autoridades haviam contabilizado somente 28 incidentes em todo o país, número que chegou a 481 em 2001. Desde então, os crimes com motivação islamofóbica jamais baixaram. Em 2019, o FBI, a polícia federal americana, contabilizou 219 atos de violência.

A tensão chegou também às urnas. Em 2016, os americanos elegeram Donald Trump, um republicano com clara plataforma anti-islã. Durante sua campanha eleitoral, Trump prometeu, inclusive, banir a entrada de qualquer seguidor da fé islâmica caso fosse eleito. Um gesto, é claro, impossível de ser colocado em prática.