10 vezes em que o Brasil saiu na imprensa internacional em 2017

A violência no Rio de Janeiro também foi notícia ao redor do mundo. A emissora britânica BBC, o jornal americano The New York Times e uma das mais prestigiosas revistas de notícias dos EUA, a The Atlantic, entre outros, noticiaram o início do cerco à Rocinha pelo Exército brasileiro. A The Atlantic preparou um grande especial fotográfico sobre o conflito e a presença policial na favela, com fotos impressionantes de moradores sendo encurralados nos becos por soldados e crianças convivendo lado a lado com poderosos artefatos militares.

O The New York Times também publicou uma extensa reportagem sobre o aumento da violência no Rio, traçando um panorama desde a melhora nos conflitos com a instalação das UPP nos últimos anos até a recente escalada nas hostilidades, com mortes de policiais e o aumento do crime organizado.