1 700 brasileiros em Israel querem repatriação, segundo Itamaraty

Atualizado em 9 out 2023, 15h41 - Publicado em 9 out 2023, 15h38

O Ministério das Relações Exteriores informou que 1.700 brasileiros em Israel e na Palestina já externaram interesse em serem repatriados para o Brasil até o início da tarde desta segunda-feira, 9. A maioria é de turistas que estavam hospedados em Tel Aviv e Jerusalém. No momento, 3 brasileiros estão entre os desaparecidos no conflito.

Segundo o Itamaraty, o número de pedidos, principalmente entre as pessoas que decidiram ficar no país, tende a subir. Uma lista de prioridades vai ser estabelecida, e o governo deve privilegiar aqueles que residem no Brasil e não possuem passagens aéreas.

O governo de Israel autorizou o movimento de repatriação orquestrado pelo Estado brasileiro. A primeira aeronave que foi enviada estava em Roma, a segunda tem decolagem prevista para esta tarde, direto de Brasília.

Os dados estão sendo coletados por meio de um formulário on-line pela embaixada brasileira de Tel Aviv. No domingo, o Ministério somava 519 solicitações e viu essa quantidade mais que triplicar em um curto intervalo de horas.

Além do consulado de Tel Aviv, um escritório que representa o país em Ramallah segue em contato com os brasileiros na Faixa de Gaza e está implementando um plano de evacuação da região, coordenado pela embaixada do Brasil no Cairo, capital do Egito.

