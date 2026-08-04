Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Ideias

Visionário, Ray Bradbury narra em conto o fim do mundo em 4 de agosto de 2026

Autor criou história de casa inteligente atingida por um desastre atômico em 1950

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 13h46 | Atualizado em 4 ago 2026, 18h31
Ray Bradbury, autor de 'Fahrenheit 451', em 2008
Ray Bradbury, autor de 'Fahrenheit 451', em 2008 (Dan Tuffs/Getty Images)
Continua após publicidade
Visionário, Ray Bradbury narra em conto o fim do mundo em 4 de agosto de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Na história da ficção científica, poucos autores conseguiram capturar as angústias do progresso com o lirismo e a precisão de Ray Bradbury. Em As Crônicas Marcianas, sua obra mais célebre, o conto “Chuvas Leves Virão” destaca-se como um dos alertas mais sombrios da literatura do século XX — livro e conto/capítulo foram publicados no Brasil pelo selo Biblioteca Azul, com tradução de Ana Ban. Na versão que se consolidou no debate público, a narrativa transcorre exatamente no dia 4 de agosto de 2026, na cidade devastada de Allendale, na Califórnia.

Essa cronologia, no entanto, passou por diferentes alterações ao longo de suas edições. Em sua primeira publicação na revista Collier’s Weekly, em 6 de maio de 1950, a ação situava-se em um futuro consideravelmente mais próximo: o dia 28 de abril de 1985. Ao incorporar o texto em seu romance de 1950, Bradbury alterou a data do cataclismo nuclear para o ano de 2026, para alinhar a cronologia interna do livro e evocar a memória simbólica dos bombardeios no Japão. Décadas mais tarde, na edição revisada de 1997, o autor decidiu adiar as datas em 31 anos, redefinindo o ano para 2057 para afastar o desastre do presente real e não assustar os leitores com um apocalipse iminente.

O brilhantismo do conto reside na ausência completa de personagens humanos ativos, transferindo o drama para a própria residência automatizada. O escritor revelou-se visionário ao pintar uma inteligência artificial doméstica que, guiada por relés e fitas de memória sob comandos de voz, gerencia rituais meticulosos, como preparar refeições e limpar a poeira. Contudo, a casa está vazia. Os moradores foram pulverizados instantaneamente por um bombardeio nuclear. Tudo o que resta deles são cinco silhuetas de tinta preservadas na parede externa carbonizada pela radiação térmica, capturadas em um momento cotidiano tragicamente interrompido.

Bradbury explora a esterilidade de um mundo dominado pela tecnologia e à mercê dos conflitos nucleares da Guerra Fria. Mais do que um alerta contra a aniquilação atômica, o texto expõe a vulnerabilidade das criações humanas diante da força da natureza. A casa, apesar de sua paranoia mecânica de autoproteção, é destruída não pela bomba do homem, mas por forças naturais. Um vento de tempestade derruba um galho de árvore pela janela da cozinha, espalhando solvente de limpeza sobre o fogão aceso e provocando um incêndio incontrolável que o sistema hidráulico não consegue conter.

Siga
Continua após a publicidade

A natureza retoma seu espaço de forma indiferente, um tema reforçado pela leitura irônica do poema homônimo de Sara Teasdale. Escrito originalmente em 1918 sob o impacto da Primeira Guerra Mundial e da Gripe Espanhola, o poema lembra que a primavera continuará seu ciclo sem sequer notar o desaparecimento da raça humana.

Reconhecido em 2007 com uma Menção Especial do Prêmio Pulitzer por sua carreira distinta e influente, Bradbury nos deixa uma lição importante. Ao cruzarmos o marco de agosto de 2026, o conto nos adverte de que a sobrevivência da civilização depende de mantermos ativos os canais da diplomacia, do humanismo e da harmonia ecológica. Sem eles, nossas máquinas inteligentes serão apenas mecanismos vazios, repetindo rotinas para ninguém.

Publicidade
TAGS:
Ficção Científica
Livros
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).