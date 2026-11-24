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Em ‘O Gosto da Liberdade’, o escritor Alejandro Puyana disseca as desilusões da Venezuela em três gerações. Em entrevista, ele analisa a herança do chavismo, os dilemas políticos e a busca do país por democracia. Confira a conversa completa sobre literatura e a crise venezuelana.

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Um ditador sequestrado em seu palácio presidencial, a ameaça de uma intervenção do país mais poderoso do mundo, terremotos que deixaram milhares de mortos e desabrigados. A história recente da Venezuela parece saída de uma ficção distópica, despótica e catastrófica. Mas é dolorosamente real.

É a dor de um povo que vem sonhando com a liberdade há mais de um século – e continua sofrendo traições e desilusões. Uma dor que a literatura ajuda a traduzir e a dimensionar, inclusive em sua vertente mais íntima e visceral, ao resgatar as aspirações, as trilhas e os golpes que culminaram na sociedade venezuelana hoje.

O Gosto da Liberdade, do venezuelano radicado nos Estados Unidos Alejandro Puyana, atravessa três gerações – da década de 1960 à de 2010 – para compor o retrato de um povo repetidamente frustrado na carne e na alma pelas promessas de mudanças políticas e econômicas.

O título original da obra, escrita em inglês, é Freedom Is a Feast. Mas, para esses homens e mulheres latino-americanos, que viveram (e ainda vivem) sob a sombra americana, a liberdade nunca foi banquete. Às vezes, foi só aperitivo. Outras tantas, uma mísera refeição.

O romance de Puyana, que acaba de ser publicado no Brasil pela Editora Pinard com tradução de Lígia Azevedo, nos leva a conhecer um clã que já nasce partido, fruto de um jovem de esquerda que se alista às forças guerrilheiras para derrubar uma das inúmeras ditaduras do país e uma enfermeira que se verá no dilema do apego à causa política ou à filha que carrega no ventre. Stanislavo, Emiliana, María… Eloy, o menino (e neto) que vai crescer sob os encantos e os tormentos do chavismo.

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Nesta sagada crivada de sacrifícios, renúncias, traumas físicos, mentais e sociais, sobressaem os elementos que forjaram tantas nações latino-americanas – opressão, pobreza, tortura, desigualdade, corrupção, preconceito… – e criaram as condições para que Hugo Chávez se tornasse símbolo de uma revolução popular. Um (anti-)herói que, no fim, viria a ser “mais um político, talvez pior, por ter feito a gente acreditar que não era igual aos outros.”

O gosto da liberdade encena desgostos coletivos e particulares, expõe a violência do Estado e do pequeno poder, disseca a formação da esperança e a sua deformação em desespero. Mas, apesar do rosário de decepções e cicatrizes, aponta para a potência da resiliência humana e a insaciável fome de um povo por uma vida melhor.

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Com a palavra, Alejandro Puyana.

Seu livro narra uma série de desilusões políticas e sociais ao longo da história da Venezuela. Na sua opinião, qual foi a maior de todas elas? Para mim, a maior tragédia que a Venezuela moderna sofreu foi a traição monumental do chavismo às suas promessas ao povo venezuelano. Chávez obteve vitórias eleitorais contundentes, foi beneficiado em certos momentos por um boom econômico sem precedentes e teve a oportunidade de estabelecer um governo que enfrentasse, de maneira profunda e duradoura, os problemas do país: a pobreza, a dependência do petróleo como único sustento e a polarização política. Fracassou em tudo. Colocou a manutenção do poder como prioridade, acima de qualquer outra coisa.

Herói, mártir, traidor… Então o que Hugo Chávez representa para o povo venezuelano hoje? Vai depender de para quem você perguntar, é claro. Acredito que, de modo geral, no imaginário do povo venezuelano, Hugo Chávez ainda é um herói. Seu grande carisma, somado à sua partida precoce e inesperada, congelou-o no tempo. Por alguma razão que não compreendo, muitos atribuem a grande desgraça que a Venezuela sofreu a Maduro e à maquinaria do chavismo — e não ao próprio Chávez. É uma estupidez. A única diferença entre Chávez e aqueles que o sucederam é a capacidade que ele tinha de encantar e conquistar as pessoas.

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Qual foi a sua reação ao presenciar o sequestro de Nicolás Maduro pelas forças americanas? Parecia uma cena de ficção, não? Sinceramente? A primeira reação foi de alívio e felicidade. Comemorei a sua saída. Nicolás Maduro é um ditador implacável. Sob o seu comando, houve tortura, mortes, fome e exílio em massa. Não sinto nem um pingo de compaixão por ele. A minha segunda reação foi de preocupação com o que uma intervenção internacional dessa magnitude poderia significar para o meu país. Especialmente envolvendo uma figura tão desprezível quanto Donald Trump. Senti nojo no dia seguinte, quando Trump fez declarações sobre a intervenção, tratando a Venezuela, na prática, como um território que agora lhe pertencia. Acredito que, para muitos venezuelanos, foram momentos de profunda confusão e sentimentos contraditórios. E, desde então, as coisas ficaram ainda mais complicadas.

Vislumbra uma saída? Ainda existe esperança. Espero que os caminhos para uma transição democrática continuem sendo traçados. E, acima de tudo, espero que, quando um novo governo democrático for estabelecido, ele não cometa os mesmos erros do passado. Não precisamos de um governo que seja a antítese de Chávez, repudiando totalmente as suas bases ideológicas. Precisamos de um governo mais centrista, capaz de acolher diversas correntes ideológicas e de colocar todos para trabalhar no resgate do país do abismo em que ele acabou caindo.

Ao ler seu romance e acompanhar essas notícias recentes, tem-se a impressão de que sempre há uma sombra dos Estados Unidos pairando sobre a Venezuela. Como vê isso? A sombra é longa e escura. Especialmente sob o atual governo dos Estados Unidos, que demonstrou não ter muito interesse em uma transição democrática. Desde que haja acesso ao nosso petróleo, Trump e seus lacaios contentam-se em preservar o status quo. Mas tenho esperança de que isso mude. Acredito que a democracia na Venezuela seja inevitável (talvez eu seja ingênuo, mas prefiro ficar do lado da esperança), e também acredito que uma mudança importante está por vir na política dos Estados Unidos. Em um mundo ideal, a Venezuela seria uma democracia em 2028, e os Estados Unidos sairiam desse estado febril trumpista que semeou tanto caos. Acredito que, se essas circunstâncias se concretizarem, o cenário para ambos os países será muito melhor. A Venezuela precisará dos Estados Unidos para superar sua crise, e os Estados Unidos se beneficiariam de um aliado na Venezuela, tanto no âmbito político quanto no energético. A relação é natural e óbvia; o que é necessário é ter líderes sensatos de ambos os lados.

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Sua vida se dividiu entre dois países, duas culturas, dois idiomas… Por que você escolheu o inglês para escrever literatura? Porque esse é o idioma no qual descobri que era escritor. Escrever não foi, para mim, um sonho de infância — tornei-me escritor porque, no exílio, escrever era a maneira de me aproximar do meu país. Quando levei mais a sério esse passatempo da escrita — começando a fazer cursos e a participar de grupos criativos —, precisei produzir trabalhos em inglês. Também me pareceu importante criar uma obra literária venezuelana de alta qualidade para um público que não conhece a Venezuela. Uma das perguntas que norteiam o meu trabalho é: como posso aproximar a beleza do meu país — mas também as suas complexidades — de outras sociedades que não o conhecem?

O título do seu livro alude a um banquete de liberdade; no entanto, na história da sociedade venezuelana, parece que a liberdade só aparece em pequenas porções. Dá para sonhar em reverter essa utopia? Em pequenas porções e que, historicamente, foram concedidas apenas a alguns privilegiados. Minha esperança é que se aproximem mudanças importantes, que permitirão aos venezuelanos desfrutar de uma nova liberdade. Talvez isso não signifique banquetes. Mas, em uma democracia, até as arepas e as empanadas terão um sabor melhor.