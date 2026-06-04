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Em “Música do Mundo”, Tarso de Melo desvenda a poesia, sua história, formas e poderes. Publicada pela Fósforo Editora, a obra explora a essência da arte de modo acessível, revelando por que os poemas são capazes de alcançar o indizível, criar uma profunda intimidade e restaurar nossa atenção em um mundo disperso. Uma leitura inspiradora que convida a mergulhar nos versos.

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Afinal, o que é poesia? “Cada poema, ao ser criado, dá uma nova resposta para essa imensa pergunta”, nos diz o poeta Tarso de Melo logo nas primeiras páginas de Música do Mundo, um livro saborosíssimo sobre a mãe de todas as artes.

Publicada pela editora Fósforo, a obra espana o pó da academia e passeia pela história, pelas formas e pelos poderes concentrados em muitos ou poucos versos, dos mais épicos aos liricamente cotidianos.

E para que serve a poesia? Pergunta complexa para a qual Melo esboça respostas, sem apelar a árduos conceitos e sinuosas mistificações.

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Só lhe dou uma certeza: ninguém sai de Música do Mundo sem a vontade de se aventurar entre os cantos da sereia, não importa de que águas eles venham.

Então por que ler poesia? Deixemos o autor, um dos destaques d’A Feira do Livro de 2026, em São Paulo, nos dizer. Com a palavra, Tarso de Melo.

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“Há coisas que só podem ser ditas pelos poemas”

Sim, por mais que a filosofia, a psicologia, a sociologia, enfim, as ciências se esforcem, os poetas conseguem chegar a lugares que elas não visitam. O poema é capaz de um salto, de algum drible, de certa forma de voo que dá (ou devolve?) às palavras um poder mágico: lançar luz sobre aspectos da nossa existência — individual, coletiva, natural, cultural — que escapam a outras redes.

“O poema é um jogo de dupla intimidade”

Talvez ele seja a forma mais incrível que temos de chegar perto de alguém, mas, assim que o fazemos, estamos também mais perto de nós do que poderíamos imaginar. Esse jogo de dentro e fora, em que o outro (autor) e o um (leitor) se confundem e se descobrem, é das coisas mais exclusivas da poesia. Por isso, quando lemos um poeta de outro tempo, de outra realidade, temos a sensação de estar, ao mesmo tempo, indo longe e chegando mais perto. De nós, claro.

“A poesia restaura nossa atenção”

Vivemos a era da desatenção — e bastaria citar o tempo que passamos em redes sociais, sem saber bem o que estamos procurando, para defender essa ideia. Estamos o tempo todo imersos em linguagens (palavras, imagens, sonos etc.), mas não retemos quase nada. Na verdade, essas linguagens nos “retêm”. E nos descartam. A leitura de poesia, por sua vez, em que a linguagem impõe seu ritmo, exige pausa, retornos, respiros, nos faz prestar atenção de modo ativo no que estamos lendo. Pede nossa participação. Concentração em vez de dispersão. Quase como uma meditação, um ritual, um abraço de verdade. E nunca precisamos tanto disso.