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Ideias

Prêmio Nobel de Literatura: um aquecimento com 5 obras-primas dos últimos vencedores

Láurea deste ano será concedida na próxima quinta-feira. Selecionamos alguns dos últimos livros dos premiados publicados no país

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 13h11 | Atualizado em 7 out 2026, 14h07
PLURAL - O húngaro Krasznahorkai: “mestre do apocalipse” nas letras
László Krasznahorkai: autor húngaro venceu a premiação em 2025 (Gyula Czimbal/EFE)
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Prêmio Nobel de Literatura: um aquecimento com 5 obras-primas dos últimos vencedores Priorize VEJA no Google

Está chegando um dos momentos mais empolgantes do ano, ao menos para quem gosta de literatura: o anúncio do Prêmio Nobel. É um momento também único pela capacidade de nos surpreender com a escolha de escritores que, com frequência, estão fora do nosso radar pessoal ou da nossa mesa de cabeceira.

Torcidas à parte, considero esse pendor da Academia Sueca um tanto quanto proveitoso, pois nos permite desbravar autoras e autores distantes – e ainda convoca as editoras nacionais a encomendarem traduções e edições caprichadas.

Até porque não se ganha um Nobel à toa. Então, caso ainda não os conheça, monto uma seleção de cinco nomes laureados nos últimos anos que merecem sua atenção pelo poder e inventividade de suas obras. E façam suas apostas para 2026!

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Os armários vazios, de Annie Ernaux
Tradução: Mariana Delfini

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Editora: Fósforo
Páginas: 144

“A vida morta dentro de mim, da minha barriga. Quando, como? Estou contando a minha história. Ainda não descobri.” Eis a estreia da grande dama da autoficção Annie Ernaux, premiada em 2022. Publicado em 1974, esse é um romance de (de)formação que começa com um aborto e, costurando e desfiando memórias sem poupar a própria carne, eviscera as origens, as descobertas e as relações ambíguas entre a protagonista e sua família no interior da França – temas que irão percorrer toda a obra da escritora anos depois.

Capa do livro Os Armários Vazios de Annie Ernaux. No topo, o sobrenome ERNAUX em verde sobre fundo amarelo. Abaixo, uma foto avermelhada de três pessoas, incluindo uma criança, olhando de uma janela aberta com venezianas. A fachada do prédio tem a palavra MERCERIE. À direita, o nome ANNIE em verde na vertical sobre fundo rosa. No centro, um selo azul com PRÊMIO NOBEL DE LITERATURA. Na parte inferior, OS ARMÁRIOS VAZIOS em amarelo sobre faixas verde e vinho. No rodapé, o logo da editora Fósforo
(Capa: Fósforo/Reprodução)
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O retorno do barão de Wenckheim, de László Krasznahorkai
Tradução: Zsuzsanna Spiry
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 496

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Nenhum autor contemporâneo pinta um clima tão apocalíptico – à espera de um salvador da pátria – como o húngaro László Krasznahorkai. Dono de frases gigantescas e serpenteantes, e avesso a pontos finais, o escritor nos leva neste romance a uma cidade tomada por convulsões pessoais e coletivas, que, assim vislumbram as autoridades locais, poderão ser curadas com o retorno de um velho barão. Com uma narrativa em que o inesperado está à espreita, para o bem ou para o mal, o vencedor do Nobel de 2025 tornou-se leitura imprescindível nestes tempos tempestuosos.

Capa do livro O Retorno do Barão de Wenckheim de László Krasznahorkai. Título em vermelho sobre fundo branco. Abaixo, ilustração em preto e branco de um rinoceronte com boca aberta e um pássaro em sua cabeça, atacando uma criatura alada. No canto inferior direito, selos Prêmio Companhia das Letras e Nobel
(Capa: Companhia das Letras/Reprodução)

 

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Lições de grego, de Han Kang
Tradução: Natália Okabayashi
Editora: Todavia
Páginas: 168

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Último livro da autora sul-coreana publicado no Brasil, esse romance é uma fábula sobre os limites e as lacunas da linguagem – e o que estamos dispostos a fazer para superá-los. Nas aulas de grego, idioma tão caro à literatura universal, contracenam uma aluna que perde a fala e um professor cuja visão está se desintegrando – uma relação que, entre o dito e o não dito, transformará a própria angústia numa força de atração. Laureada em 2024, Han Kang toca com extrema sensibilidade nos dilemas e nas feridas existenciais da era globalizada.

Capa do livro Lições de grego de Han Kang, com um círculo central de formas orgânicas roxas e pretas em espiral sobre fundo creme. No canto superior direito, um selo preto indica Prêmio Nobel de Literatura
(Capa: Todavia/Reprodução)

Heptalogia, de Jon Fosse
Tradução: Leonardo Pinto Silva
Editora: Fósforo
Páginas: 688

A escrita de Jon Fosse reproduz como nenhuma outra o fluxo labiríntico da mente humana – uma mente obsessiva que, no ritmo das ondas do mar tão evocado pelo autor norueguês, se aproxima e recua do passado, tentando preencher um presente que cobra demandas banais e aspira a algum tipo de transcendência. Em sua obra mais volumosa, partilhamos a vida, as memórias e os pensamentos de Asle, um pintor viúvo que vive solitariamente em um vilarejo entre os fiordes. E é assim que o Nobel de 2023 transforma uma existência trivial em uma experiência hipnotizante, quase mística, para o leitor.

Capa do livro Heptalogia de Jon Fosse, com duas silhuetas de pessoas caminhando em um cenário abstrato de tons terrosos, com montanhas texturizadas e um selo Prêmio Nobel de Literatura no canto inferior direito
(Capa: Fósforo/Reprodução)

Terra de empusas, de Olga Tokarczuk
Tradução: Luiz Henrique Budant
Editora: Todavia
Páginas: 336

Empusas são espectros femininos que povoam mitos e, numa região fronteiriça entre a Polônia e a Alemanha, nos acompanham ocultamente enquanto testemunhamos o que acontece dentro e fora de um sanatório para tuberculosos. É ali, onde nada é o que parece ser, que seguimos os passos de Wilhelm Opitz e seus colegas de credo e de cruz, em um romance que, a exemplo da Montanha Mágica de Thomas Mann, tira as sombras do ser humano do armário. Mais uma história instigante da laureada de 2018 que, ao injetar doses de imaginação na realidade cotidiana, nos convida a olhar no espelho e rever nossos (pre)conceitos íntimos e compartilhados.

Capa do livro Terra de Empusas de Olga Tokarczuk. Uma mulher de vestido rosa e cauda de demônio se olha no espelho, onde sua imagem tem o rosto em chamas. Um homem de terno e chapéu observa a cena. Ao lado, um vaso de planta, um quadro de pulmões e uma maleta de primeiros socorros. O fundo é vermelho escuro
(Capa: Todavia/Reprodução)
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