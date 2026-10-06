Prêmio Nobel de Literatura: um aquecimento com 5 obras-primas dos últimos vencedores

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O anúncio do Nobel de Literatura é sempre um momento de descobertas! A Academia Sueca nos convida a desbravar autores e autoras que, muitas vezes, estão fora do nosso radar. Veja uma seleção de cinco laureados recentes que merecem sua atenção, com obras que tocam em temas profundos e convidam à reflexão. Prepare-se para se surpreender e mergulhar em novas leituras!

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Está chegando um dos momentos mais empolgantes do ano, ao menos para quem gosta de literatura: o anúncio do Prêmio Nobel. É um momento também único pela capacidade de nos surpreender com a escolha de escritores que, com frequência, estão fora do nosso radar pessoal ou da nossa mesa de cabeceira.

Torcidas à parte, considero esse pendor da Academia Sueca um tanto quanto proveitoso, pois nos permite desbravar autoras e autores distantes – e ainda convoca as editoras nacionais a encomendarem traduções e edições caprichadas.

Até porque não se ganha um Nobel à toa. Então, caso ainda não os conheça, monto uma seleção de cinco nomes laureados nos últimos anos que merecem sua atenção pelo poder e inventividade de suas obras. E façam suas apostas para 2026!

Os armários vazios, de Annie Ernaux

Tradução: Mariana Delfini

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Editora: Fósforo

Páginas: 144

“A vida morta dentro de mim, da minha barriga. Quando, como? Estou contando a minha história. Ainda não descobri.” Eis a estreia da grande dama da autoficção Annie Ernaux, premiada em 2022. Publicado em 1974, esse é um romance de (de)formação que começa com um aborto e, costurando e desfiando memórias sem poupar a própria carne, eviscera as origens, as descobertas e as relações ambíguas entre a protagonista e sua família no interior da França – temas que irão percorrer toda a obra da escritora anos depois.

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O retorno do barão de Wenckheim, de László Krasznahorkai

Tradução: Zsuzsanna Spiry

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 496

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Nenhum autor contemporâneo pinta um clima tão apocalíptico – à espera de um salvador da pátria – como o húngaro László Krasznahorkai. Dono de frases gigantescas e serpenteantes, e avesso a pontos finais, o escritor nos leva neste romance a uma cidade tomada por convulsões pessoais e coletivas, que, assim vislumbram as autoridades locais, poderão ser curadas com o retorno de um velho barão. Com uma narrativa em que o inesperado está à espreita, para o bem ou para o mal, o vencedor do Nobel de 2025 tornou-se leitura imprescindível nestes tempos tempestuosos.

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Lições de grego, de Han Kang

Tradução: Natália Okabayashi

Editora: Todavia

Páginas: 168

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Último livro da autora sul-coreana publicado no Brasil, esse romance é uma fábula sobre os limites e as lacunas da linguagem – e o que estamos dispostos a fazer para superá-los. Nas aulas de grego, idioma tão caro à literatura universal, contracenam uma aluna que perde a fala e um professor cuja visão está se desintegrando – uma relação que, entre o dito e o não dito, transformará a própria angústia numa força de atração. Laureada em 2024, Han Kang toca com extrema sensibilidade nos dilemas e nas feridas existenciais da era globalizada.

Heptalogia, de Jon Fosse

Tradução: Leonardo Pinto Silva

Editora: Fósforo

Páginas: 688

A escrita de Jon Fosse reproduz como nenhuma outra o fluxo labiríntico da mente humana – uma mente obsessiva que, no ritmo das ondas do mar tão evocado pelo autor norueguês, se aproxima e recua do passado, tentando preencher um presente que cobra demandas banais e aspira a algum tipo de transcendência. Em sua obra mais volumosa, partilhamos a vida, as memórias e os pensamentos de Asle, um pintor viúvo que vive solitariamente em um vilarejo entre os fiordes. E é assim que o Nobel de 2023 transforma uma existência trivial em uma experiência hipnotizante, quase mística, para o leitor.

Terra de empusas, de Olga Tokarczuk

Tradução: Luiz Henrique Budant

Editora: Todavia

Páginas: 336

Empusas são espectros femininos que povoam mitos e, numa região fronteiriça entre a Polônia e a Alemanha, nos acompanham ocultamente enquanto testemunhamos o que acontece dentro e fora de um sanatório para tuberculosos. É ali, onde nada é o que parece ser, que seguimos os passos de Wilhelm Opitz e seus colegas de credo e de cruz, em um romance que, a exemplo da Montanha Mágica de Thomas Mann, tira as sombras do ser humano do armário. Mais uma história instigante da laureada de 2018 que, ao injetar doses de imaginação na realidade cotidiana, nos convida a olhar no espelho e rever nossos (pre)conceitos íntimos e compartilhados.