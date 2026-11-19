Ler Resumo





Recluso há 70 anos, Thomas Pynchon lança Dossiê Fantasma no Brasil. O romance nos anos 1930 reafirma o vigor do ícone pós-moderno. Em entrevista, o tradutor Paulo Henriques Britto detalha o estilo singular e os bastidores do contato com o autor. Leia a matéria completa e entenda a obra.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Faz pelos menos uns 70 anos que ninguém, fora do seu círculo mais íntimo, vê a cara de Thomas Pynchon. Ele não dá o ar da graça, não dá entrevista, não dá bola a prêmios, convenções e convescotes literários. E continua sendo um escritor único, talvez o maior expoente do que se chama de literatura pós-moderna americana.

Ninguém tem acesso a uma foto do autor desde os anos 1950 – o último registro “oficial” de que se tem notícia mostra um jovem na marinha dos Estados Unidos. E o mistério continua, assim como a carreira do romancista, que segue na ativa aos 89 anos.

A aura ao seu redor reflete, de certo modo, seu próprio trabalho: é cultuado pela crítica ao mesmo tempo que ganhou, com direito a uma sacola de papelão na cabeça, uma aparição em um episódio de Os Simpsons.

Pois uma das características centrais da obra de Pynchon é “a mistura de cultura alta com baixa, de extrema sofisticação formal com o humor mais chulo que se possa imaginar”, nas palavras do seu tradutor no Brasil, Paulo Henriques Britto.

Essa quebra de fronteiras – entre o culto e o pop, entre a realidade e a fantasia, entre o detalhe crítico e o mais trivial para o enredo – marca território no mais novo livro do autor publicado no país, Dossiê Fantasma, lançado pela Companha das Letras. Livro que podemos apreciar – sempre com uma dose cavalar de estranhamento – graças a mais um trabalho de Britto, responsável por reconstruir em nosso idioma clássicos como O arco-íris da gravidade e Mason & Dixon.

Continua após a publicidade

(Para se ter ideia, neste último título, o professor da PUC-Rio teve de recriar um português setencista para dar conta do pastiche do inglês inventado pelo americano para retratar as aventuras dos responsáveis pela demarcação de fronteiras nos EUA do século XVIII, num romance histórico em que, de repente, um cão desata a falar…)

Agora, Pynchon nos leva aos tempos da Lei Seca, lá nos anos 1930 do entreguerras, em um livro que poderia ser classificiado como ficção policial ou de espionagem – mas é bem mais do que isso, goste-se ou não da pegada do autor.

Pois ele é o típico escritor que não pega na mão do leitor. Nos lança num mundo cheio de nomes próprios, jargões, marcas comerciais, endereços… E, numa fração de parágrafos, o realismo se esgarça e as fantasias (e paranoias) se impõem, porque, nesse universo paralelo, até os objetos podem ter alma. Não se sabe aonde ele irá nos levar – e a graça, me parece, também reside nisso.

Continua após a publicidade

Em Dossiê Fantasma, seguimos, de Milwaukee a uma Europa sob tensão, os passos de um detetive que já não quer mais confusão na vida. Mas a vida é confusão, no palco ou nos bastidores. Sobretudo com o elenco criado por Pynchon, que inclui um Al Capone dos queijos e sua foragida filhota.

O romance é pequeno para os padrões do autor – são só 384 páginas – e talvez não tão sedutor e imponente como outras de suas peças, mas têm as marcas registradas de uma mente assustadoramente criativa instalada num homem absurdamente recluso. Uma misteriosa lenda viva. Com a palavra, Paulo Henriques Britto.

Continua após a publicidade

Thomas Pynchon é reconhecido como expoente da ficção pós-moderna americana. Como resumiria, a quem nunca travou contato com sua obra, o cerne de sua temática e estilo? Uma dessas características centrais é a mistura de cultura alta com baixa, de extrema sofisticação formal com o humor mais chulo que se possa imaginar. Mas isso, pode-se argumentar, já está presente no alto modernismo — pense-se no Ulysses [de James Joyce], por exemplo. Só que Pynchon leva a coisa ainda mais longe: seu romance em certos trechos se transforma em um roteiro de espetáculo musical, com letras de canções assumidamente ruins, e há cenas que são saídas de desenhos animados dos anos 1940. A mistura de gêneros aqui é radicalizada a um grau inaudito. Além disso, não há a menor tentativa de manter um certo grau de verossimilhança, e a ficção histórica — categoria em que boa parte da obra de Pynchon pode ser incluída, com ressalvas — sempre contém doses avantajadas de anacronismos gritantes. E, é claro, o tema da paranoia, das conspirações secretas, está sempre presente.

Narrativa não linear, conspirações sem fim, brechas na realidade… Como Dossiê Fantasma se situa no conjunto da obra do autor? É um livro menor na vasta obra do autor, como os que ele tem publicado nos últimos anos. Embora guarde as características que apontei na pergunta anterior, este romance permanece mais preso às convenções da hard-boiled fiction, um subgênero do romance policial e de espionagem. De qualquer modo, o nível de qualidade da escrita continua muito elevado.

Qual é o maior desafio de traduzir Pynchon? Cada livro apresenta suas dificuldades específicas. No caso de O arco-íris da gravidade, o levantamento de vocabulário referente a armamentos alemães na Segunda Guerra foi grande, bem como a compreensão de passagens bastante obscuras. Mas todos os livros do autor têm em comum um tratamento virtuosístico da linguagem, que é sempre uma fonte de dificuldade.

Continua após a publicidade

O senhor recriou uma espécie de português colonial ao verter Mason & Dixon. Como foi essa empreitada? Em Mason & Dixon, o principal desafio foi justamente este: o texto foi escrito num pastiche de inglês do século XVIII, e fui obrigado a trabalhar com um pastiche de português setecentista. Recorri à biblioteca da PUC-Rio, onde a falecida professora Cleonice Berardinelli me indicou algumas obras relevantes para consultar. A pesquisa de vocabulário e formas sintáticas me foi da maior utilidade quando, não muito tempo depois, a Companhia das Letras me incumbiu de traduzir Viagens de Gulliver. Consultei várias traduções anteriores, e nenhuma das que encontrei havia tentado fazer o que acabei fazendo: verter o livro numa imitação de português do século XVIII.

Pynchon é famoso pela reclusão, o que ajudou até a criar uma espécie de aura em torno de seus livros. O senhor, como tradutor, chegou a se corresponder com ele? Na verdade, tem sido muito fácil: eu envio as dúvidas à minha editora, que as envia à agente de Pynchon, que é casada com ele. O autor manda as respostas para a editora, que as repassa para mim. A ajuda de Pynchon tem sido fundamental para eu traduzir seus livros.