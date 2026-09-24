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Ideias

O que Shakespeare revela sobre a política global – e nossos candidatos nas próximas eleições

Um personagem do autor inglês tem muito a dizer sobre alguns líderes do nosso tempo, analisa o professor João Cezar de Castro Rocha em novo livro

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 14h30 | Atualizado em 25 set 2026, 07h00
O presidente dos EUA, Donald Trump.
Trump e seu boné-coroa: reencarnação de Ricardo III (Richard Heathcote/Getty Images)
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Há quem diga que Shakespeare explica tudo. Se quisermos decifrar o que move as relações humanas – da alcova ao trono -, convém contracenar com Macbeth, Hamlet e grande elenco.

Estamos inclusive assistindo a uma reencarnação de um personagem shakespeariano no palco estrelado da geopolítica global. É Donald Trump, a mais nova versão de Ricardo III, duque que vira rei da Inglaterra cuja persona é sintetizada em uma de suas primeiras frases da peça homônima:

“Estou decidido a provar-me um vilão. “

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Trump não está sozinho no tablado – o real e o digital. Há ecos de Ricardo III em Jair Bolsonaro, Javier Milei, Giorgia Meloni e o coro de políticos populistas e de extrema direita da atualidade.

Essa é a leitura que o professor João Cezar de Castro Rocha faz deste mundo de som, fúria e postagens em A era de Ricardo III – Guerra cultural como método, que acaba de ser lançado pela editora Autêntica.

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Dono de uma prosa a um só tempo provocadora e saborosa, o autor tempera com ironia machadiana seu vasto conhecimento (dentro e fora dos muros da literatura) para nos apresentar a forma-Ricardo III, o modus operandi do futuro monarca inglês redivivo por Shakespeare que inspira lideranças do século XXI: “Ele se define na falta de pudor na explicitação dos propósitos menos nobres”.

Capa do livro A Era de Ricardo III: Guerra cultural como método de João Cezar de Castro Rocha, com fundo bege e faixas onduladas em tons de marrom, azul escuro e ocre
A era de Ricardo III – Guerra cultural como método, João Cezar de Castro Rocha, Editora Autêntica, 240 páginas (Capa: Autêntica/Reprodução)

Basta ouvir os discursos armados em ódio, fake news e bodes expiatórios – e Castro Rocha fala disso com propriedade, pois é um dos maiores entendidos na teoria mimética do pensador francês René Girard – que povoam as redes a cada fala ou tweet (sic) de Trump et caterva.

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A tese do professor, que maneja como poucos as obras literárias (Shakespeare, Conrad, Machado de Assis… só para ficar nas páginas do novo livro) como espelho das coisas ocultas desde a fundação do mundo, é que os políticos da direita retumbante deixaram a forma-Iago (referência ao personagem de Otelo que dissimulava suas intenções) e, no calor das mídias sociais, adotaram a forma-Ricardo III, que escancara suas ambições e turva os limites entre fato e ficção, verdade e mentira.

O que aprendemos nas linhas e entrelinhas shakespearianas, inclusive com a chegada das eleições brasileiras? E quem seriam nossos candidatos no teatro do poder? Com a palavra, João Cezar de Castro Rocha.

Como surgiu o insight de associar a figura shakespeariana de Ricardo III a personagens como Donald Trump e Jair Bolsonaro? O traço dominante de Ricardo III se anuncia numa das primeiras falas do personagem: “Estou decidido a provar-me um vilão”. Assim mesmo: sem constrangimento algum, a vilania-ostentação assume o centro da cena política contemporânea. Ora, Jair Bolsonaro ameaçando metralhar seus adversários; Javier Milei fez campanha com uma motosserra; Donald Trump, com a inocência dos que nunca foram inocentes, explicou o roubo do petróleo venezuelano: “Nós somos como piratas”. As vilanias de Ricardo III são um retrato involuntário da política atual.

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Podemos dizer que a forma-Ricardo III não (sobre)vive sem um bode expiatório? Certamente! O dilema contemporâneo é a mescla explosiva: o meio mais moderno de comunicação jamais criado — o universo digital — e o modo mais arcaico de resolver conflitos —, o mecanismo do bode expiatório. É por isso que a extrema direita só viceja se identificar inimigos imaginários. No plano discursivo, a extrema direita recorre a um anticomunismo anacrônico e delirante, a fim de propiciar o surgimento de bodes expiatórios todo o tempo, ademais de manter a base permanentemente mobilizada pela identificação constante de inimigos “poderosos”.

Homem de meia-idade, com barba e cabelo grisalhos, usa óculos de armação escura e veste camiseta preta sob um blazer preto, olhando diretamente para frente com expressão séria
O autor: literatura como espelho do mundo (Foto: Autêntica/Reprodução)

Muito além das lideranças políticas, acredita que a forma-Ricardo III também empresta sua roupagem à atuação das pessoas “comuns” nas redes sociais? Questão delicada! O Ricardo III do presente não vence pela força da espada, mas pela sedução que sua palavra nada dissimulada provoca. Ou seja, os líderes da extrema direita aprenderam a conquistar corações e mentes, chegando ao poder por meio de eleições livres e democráticas. Fenômeno que ocorre pela adesão de um exército de ressentidos, que considera, corretamente, que foram abandonados pelo “sistema”. A grande vitória do Ricardo III contemporâneo é em primeiro lugar retórica: convencer os ressentidos de que ele é antissistema!

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Passamos pela forma-Iago, hoje vemos a forma-Ricardo III… Seguindo os moldes shakespearianos, dá para profetizar ou prever o que virá depois? Será a hora e a vez do Apocalipse-Macbeth! Isto é, da intensificação da crise climática ao ponto da multiplicação de desastres naturais, que já se avolumam numa proporção inédita. A única alternativa é a desaceleração das práticas capitalistas. Ou seja, precisamos desacelerar a predação da natureza; devemos desacelerar o fluxo vertiginoso de estímulos e sua produção incessante de dopamina barata; necessitamos desacelerar a uberização do trabalho, que criou a servidão voluntária do século XXI. Caso contrário, Apocalipse Now!

A conclusão do seu livro abre portas a um acerto de contas com os vilões, mas com o risco de se destruir também o coro, a plateia e o ambiente todo ao redor. Em tempos de Antropoceno, difícil não vislumbrar uma saída tão trágica? A crise atual é menos do capitalismo do que da forma-capitalismo. Ou seja, da utopia da acumulação infinita de riqueza. Tal utopia tinha como fundamento o que se manteve oculto e a crise climática revelou: só seria possível sempre ter mais dinheiro se a natureza fosse um repositório igualmente infinito de novas riquezas. A crise climática permite virar pelo avesso uma reflexão célebre. Mark Fischer disse que era mais fácil imaginar o fim do mundo do que conceber a superação do capitalismo. Hoje, pelo contrário, ou começamos a imaginar o fim da forma-capitalismo ou viveremos de fato o fim do mundo.

Tomo a liberdade de propor um exercício para as nossas próximas eleições: que personagem de Shakespeare poderia representar Lula, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury, para ficarmos com os três primeiros nomes nas pesquisas de intenção de voto? Tarefa difícil! Mas vamos lá. Lula seria Calibã, de A Tempestade. Mas um Calibã que não somente derrotou seu senhor Próspero, mas também (e sobretudo) seduziu Ariel, o antigo operador de Próspero. Tornou-se o maior líder político da Ilha. Flávio Bolsonaro seria Ângelo, de Medida por Medida. Ele é bem-sucedido na projeção da imagem de um político justo, moderado e, acredite se quiser, honesto. Contudo, assim que chegou ao poder, revelou-se um tirano, corrupto e cruel. Claro, foi deposto e condenado. Por fim, Augusto Cury seria um paradoxal Falstaff sem um pingo de humor. Explico: o célebre personagem das peças Henrique V e, sobretudo, As alegres comadres de Windsor, é um dos maiores fanfarrões e impostores do teatro shakespeariano. Mais ou menos como dizer PhD com um diploma cuja acreditação é uma promessa nunca cumprida.

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