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Ideias

O minúsculo país africano que virou exemplo global de sustentabilidade

VEJA conversou com David German, diretor de turismo de Seychelles para África e Américas

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 15h28
Ilhas Seychelles
Seychelles é formada por 115 ilhas (Sergio Canobbio/Getty Images/VEJA)
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Com cerca de 100 mil habitantes, o arquipélago africano de Seychelles transformou a preservação ambiental em uma das bases de seu modelo de desenvolvimento. Formado por 115 pequenas ilhas paradisíacas no Oceano Índico, o país com dimensões similares a Florianópolis adotou políticas de conservação inspiradores em terra e no mar, que viraram um caso de sucesso em todo o mundo. 

Um dos principais pilares do governo local é o ensino da sustentabilidade às crianças desde que elas ingressam nas escolas. “Sem uma boa educação, fica impossível desenvolver esse senso de conservação ambiental. É um trabalho de conscientização da população que precisa começar cedo”, diz a VEJA David German, diretor de turismo de Seychelles para África e Américas

A relação entre conservação e turismo também está no centro desse modelo. Principal atividade econômica do país, o turismo tem impacto sobre praticamente toda a população e convive com a pesca, segunda indústria mais importante do arquipélago.  “A natureza é nosso principal patrimônio, por isso é fundamental medir periodicamente o impacto do turismo para avaliar se está havendo algum desequilíbrio”, afirma German. 

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