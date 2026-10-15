O homem que foi a encarnação da literatura e virou uma enciclopédia

Ler Resumo





A nova edição de “Borges Babilônico”, obra da Companhia das Letras com mais de mil verbetes, desvenda o complexo universo de Jorge Luis Borges. Em entrevista exclusiva, o organizador Jorge Schwartz compartilha insights sobre o estilo inigualável do autor argentino, sua mistura de ficção e realidade e o legado que continua a inspirar.

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“Meu Deus, esse sujeito precisa ser lido com uma enciclopédia do lado.” Essa foi a minha reação ao ler Jorge Luis Borges pela primeira vez, lá no início da faculdade, em meio à sensação de espanto despertada pelos contos de O Aleph.

Não estava sozinho nessa. Como descobri nas veredas que se bifurcam em sua obra (e naquilo que escreveram sobre ela), o autor argentino suspendeu fronteiras – literárias, históricas, culturais… -, implodiu o limite entre ficção e realidade e concebeu um mundo singular que se estende dos arrabaldes portenhos à biblioteca de Babel.

Um mundo habitado por gente de memória assustadoramente prodigiosa e novos autores do Dom Quixote. Um mundo forjado à base de mitos, símbolos, citações e referências mil, autênticas ou inventadas, que nos condena a não saber mais onde termina a literatura e começa a vida – e vice-versa.

Se o sertão de Guimarães Rosa era o dicionário, o labirinto de Borges é a enciclopédia – do Aleph ao Zahir. Daí o sonho de muitos leitores e estudiosos ter sido realizado com a publicação de Borges Babilônico, obra lançada pela Companhia das Letras que reúne mais de mil verbetes e 70 colaboradores e agora, nos 40 anos da morte do escritor, ganha versão revista e ampliada.

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Nesse trabalho titânico encabeçado pelo professor Jorge Schwartz, nome incontornável na pesquisa sobre a literatura latino-americana, o universo de Borges é destrinchado em ordem alfabética para dar conta da profusão de personagens, termos, autores, conceitos e episódios pessoais caros à biografia e à criação borgiana.

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Um catatau de mais de 600 páginas que ajuda a trilhar os caminhos (por vezes, enigmáticos) de seus contos, poemas e ensaios, e que, como sugere o organizador, também pode ser lido de forma linear, de verbete em verbete, um convite a explorar e se perder no labirinto de Borges.

Mas deixemos quem esteve à frente desta empreitada, alguém que teve o privilégio de estar lado a lado com seu xará, nos falar sobre esse homem que, de certa forma, encarnou, ele mesmo, a literatura. Com a palavra, Jorge Schwartz.

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O que a obra de Jorge Luis Borges tem que nenhuma outra obra literária tem? Tem Borges! Muito diferente da literatura anterior e posterior a ele, especialmente a tradição literária argentina. Um estilo de uma precisão inigualável, herdeira da sintaxe anglo-saxônica da avó paterna, Fanny Haslam. Uma memória literária espantosa, com que soube se apropriar da herança cultural europeia, norte e sul-americana. Renovou a literatura fantástica rioplatense (de autores como Leopoldo Lugones e Horacio Quiroga), tendo Edgar Alan Poe como um dos modelos. Seus textos levaram a pensar a literatura a partir de outras perspectivas. Lembrando que também foram referência para pensadores como Maurice Blanchot, Gilles Deleuze e Michel Foucault. Borges tem um repertório monumental, que muitas vezes aparece de forma cifrada, e é isso o que permite e justifica uma obra como Borges Babilônico.

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Borges mesclou em seus contos referências históricas e literárias reais com as que ele próprio inventou, turvando ainda mais a fronteira entre verdade e ficção. Em que medida essa característica representou um desafio à parte no desenvolvimento dessa enciclopédia? Foram desafios de todo tipo nos dez anos de produção, com a assistência de Carolina Araújo. Sim, há referências históricas permanentes, muitas vêm da própria tradição familiar, com antepassados militares, assim como intrigas que levam à II Guerra Mundial, por exemplo no conto fantástico “O milagre secreto”. Sempre com fina ironia e requintado humor. Todo escritor traz experiências pessoais para o campo ficcional; Borges faz disso um ponto de partida para futuras ficções. Como exemplo: no conto “O aleph”, quando a personagem descobre a maravilha no porão da casa, que lhe permite ver o universo, descobre que foi traído por Beatriz Viterbo – nome inventado, mas possível traição de uma antiga namorada, Estela Canto, a quem o conto é dedicado: “Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para sempre, sou eu, sou Borges”. É Borges, ele mesmo, uma ficção?

Se o senhor pudesse eleger um verbete para representar o universo borgiano, qual seria? Dos mais de mil verbetes dos setenta colaboradores que compõem o Borges Babilônico, eu escolheria aquele assinado pelo próprio Borges, e que fora publicado originalmente como “Epílogo” das Obras Completas de 1974, organizadas por ele mesmo aos 75 anos de idade. Em “Borges, Jorge Francisco Isidoro Luis”, o escritor argentino inventa um verbete sobre ele mesmo, a ser publicado em uma hipotética Enciclopedia Sudamericana em Santiago do Chile um século mais tarde, em 2974. Com finíssima ironia, elenca contistas, romancistas e poetas que compõem sua galáxia literária: entre outros, Quevedo (em vez de Góngora), Robert Louis Stevenson, Eça de Queirós, Edgar Allan Poe. De sua longa experiência como professor universitário, ele afirma que “jamais formulou uma pergunta nos exames e que convidava os alunos a escolher e tecer considerações sobre um aspecto qualquer do tema. Não exigia datas, alegando que ele mesmo as ignorava. Abominava a bibliografia, que afasta os estudantes das fontes”. A mais surpreendente das considerações era que “Seu secreto e talvez inconsciente desejo foi tramar a mitologia de uma Buenos Aires que jamais existiu”. Isso dito pelo autor de Fervor de Buenos Aires (1923), seu primeiro livro de poemas.

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Borges foi da poesia ao ensaio, passando pelos tão conhecidos contos. Qual texto mais o tocou até hoje? Tive a oportunidade de ensinar Borges, e escolher meu próprio repertório. Da poesia, no soneto “Spinoza” (em O outro, o mesmo, 1964) aparecem metáforas consagradas, como o labirinto, os espelhos e o infinito. O tema judaico o associa diretamente a outro poema, “O Golem”, composto de dezoito estrofes de quatro versos cada uma, ou seja, 64 versos. Em vez de Amsterdã, Praga, na sinagoga central, onde o rabino quer criar um boneco à sua semelhança, uma espécie de Frankenstein que deve ser morto antes de nascer para evitar que mate seu criador. Temática herdeira da mística judaica, com uma proeza na rima “Golem / Sholem” (do autor Gershom Scholem), já que em espanhol em princípio não existe o final “-em”.

Algum conto preferido? Dos contos, dois prediletos: “Pierre Menard, autor do Quixote” (1939) e “O aleph” (1945). O primeiro significou uma verdadeira revolução na Teoria Literária, deslocando o poder da leitura para o leitor, não mais para o autor exclusivamente. Um recuo autoral para privilegiar o leitor, como nenhum autor o fizera antes. “O aleph” acho que acabou se consagrando como o texto mais conhecido e mais mencionado, sem esquecer que foi incluído no livro de contos com o mesmo título (1949).

O senhor acredita que algum autor contemporâneo poderia ser considerado um autêntico herdeiro literário de Borges? Borges sem dúvida se constituiu em um problema para os narradores que o sucederam, especialmente argentinos. A definição de influência tem várias interpretações; a mais importante, herdeira de T. S. Eliot e consagrada por Borges no ensaio “Kafka e seus precursores” (1951), em que a leitura atual modifica a literatura passada, ou seja, o presente modificando o passado, numa espécie de efeito retroativo que muda em caráter permanente a tradicional diacronia. Impossível não pensar em escritores como Ricardo Piglia ou Juan José Saer, entre outros. Acredito que seu maior interlocutor, Adolfo Bioy Casares, não conseguiu se livrar de uma influência de quarenta anos de conversas diárias.