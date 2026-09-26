‘Engana-se quem pensa que o totalitarismo ficou no passado’, diz escritora americana

A imposição do regime soviético sobre a Europa Central e Oriental no pós-Segunda Guerra Mundial costuma ser retratada como um desfecho geopolítico inevitável de um continente devastado. No entanto, em seu livro Cortina de Ferro: O Esfacelamento do Leste Europeu (1944–1956), relançado recentemente pela Editora Record, a historiadora e jornalista americana Anne Applebaum revela a verdadeira engrenagem desse processo: uma tomada de controle minuciosamente planejada que desmantelou a sociedade civil, eliminou a oposição e reconfigurou a vida cotidiana de milhões de pessoas.

Ganhadora do Prêmio Pulitzer pelo livro Gulag: Uma História dos Campos de Prisioneiros Soviéticos (2003) e autora de obras fundamentais sobre o autoritarismo como A Fome Vermelha: A Guerra de Stalin na Ucrânia (2017) e O Crepúsculo da Democracia (2021), Applebaum é uma das mais respeitadas analistas da história do comunismo e das dinâmicas autocráticas contemporâneas. A partir do acesso a arquivos antes secretos na Polônia, Alemanha Oriental e Hungria, ela demonstra como o totalitarismo soviético não apenas ocupou territórios, mas buscou moldar uma nova identidade humana através do controle da informação, da educação e da repressão sistemática.

Nesta entrevista, Applebaum analisa os mecanismos históricos do controle estatal e alerta para paralelos perturbadores no mundo contemporâneo. Do uso de táticas de ocupação na Ucrânia pela Rússia atual até a linguagem desumanizadora que mina as instituições democráticas no Ocidente, a historiadora oferece uma reflexão urgente sobre a fragilidade das sociedades livres e a necessidade de reconstruir a confiança na informação. Abaixo, uma edição da entrevista em texto e em vídeo.

Em sua obra Cortina de Ferro, a senhora defende que a sovietização do Leste Europeu não foi um movimento político espontâneo ou de base, mas sim um projeto de dominação orquestrado a partir de Moscou. Que tipo de documentos encontrados nos arquivos recém-desclassificados fundamentam essa tese? Tive acesso a uma gama muito vasta de documentos em arquivos que antes eram inacessíveis, como os da Stasi, na Alemanha, os arquivos do Exército Vermelho fotocopiados por pesquisadores poloneses, além de acervos dos Institutos de Cinema da Alemanha Oriental e da Hungria e de ministérios da Cultura e da Educação. Nesses países, diferentemente da Rússia, os arquivos foram abertos. O que aprendemos de novo desde a década de 1990 não foi o fato em si de que o sistema foi imposto — pois a existência de resistência armada e prisões em massa já era conhecida —, mas como isso foi feito exatamente. Os documentos revelam quem eram os líderes comunistas treinados em Moscou e importados para a região, como as emissoras de rádio foram instrumentalizadas para produzir propaganda e como a violência e a repressão policial foram aplicadas cirurgicamente para instituir o novo regime.

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Havia um mito de que o avanço do comunismo na Europa Oriental contara com genuíno entusiasmo e apoio popular. Por que essa narrativa persistiu por tanto tempo e qual era o sentimento real da população na época? Esse mito varia de país para país. Na Polônia, por exemplo, ele nunca existiu; até os líderes comunistas sabiam que não governavam com a aprovação do povo e passaram décadas buscando slogans — inclusive apelando ao nacionalismo e ao antissemitismo nos anos 1960 — para tentar obter alguma popularidade. O que de fato existia no pós-guerra, em todo o continente europeu, era um forte desejo por maior presença do Estado na economia, reformas agrárias e ampliação do bem-estar social. Contudo, o comunismo soviético não entregou apenas assistência social; ele veio acompanhado de uma repressão política duríssima, eleições e referendos forjados, prisão de intelectuais e governos liderados por elites treinadas em Moscou. Visto de longe, como da perspectiva do Brasil, pode ter parecido um movimento popular, mas ninguém dentro da Europa foi enganado na época.

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Como o marxismo é uma filosofia de matriz econômica, seria natural supor que a estatização dos meios de produção fosse a primeira prioridade dos soviéticos. No entanto, suas pesquisas indicam que outros setores foram dominados primeiro. Quais foram eles? Isso foi uma das coisas mais surpreendentes que encontrei nos arquivos. A prioridade imediata dos comunistas não foi a economia, mas o rádio, a educação e os grupos de juventude. O rádio era a “rede social” da década de 1940 — o meio de comunicação de massa mais moderno e abrangente disponível. Nos arquivos da rádio da Alemanha Oriental em Potsdam, vi discussões hilárias entre os diretores sobre como se tornarem populares: enquanto uns defendiam longos discursos ideológicos dos líderes, outros argumentavam que isso aborrecia o público e que era preciso tocar música de dança. Além do rádio, houve uma obsessão imediata pela educação e pela moldagem do “novo homem”, bem como pelo controle absoluto das organizações de jovens.

Por que o controle sobre os grupos juvenis e associações independentes era visto com tanta urgência pelas autoridades soviéticas? No pós-guerra, movimentos escoteiros, grupos de jovens democratas-cristãos e associações religiosas começaram a se reorganizar espontaneamente. Para os partidos comunistas, era extremamente perigoso permitir que essas organizações permanecessem independentes. Eles queriam monopolizar a juventude. Ser membro de um grupo jovem democrático-cristão na Alemanha Oriental ou frequentar a YMCA na Polônia tornou-se motivo de perseguição e prisão pela polícia secreta. A ideia leninista — que permanece viva na Rússia contemporânea — é a de que não pode existir nenhuma instituição ou oposição legítima fora do controle do Estado. Qualquer organização independente, mesmo sem fins políticos, é vista automaticamente como inimiga ou ameaça.

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Qual foi a estratégia adotada para a transição econômica e a eliminação da propriedade privada nesses países? Em grande medida, foi uma estatização direta das propriedades abandonadas ou tomadas de alemães no pós-guerra. Eu mesma moro hoje em uma casa na Polônia cujo título de propriedade original do século XVIII recebeu um grande “X” em 1945 para decretar o fim da propriedade privada no local. Em outros casos, o estrangulamento foi indireto: ao assumirem o monopólio do fornecimento de papel, por exemplo, o Estado inviabilizou a existência de jornais e editoras privadas independentes. Curiosamente, ao contrário da URSS, no Leste Europeu foram permitidas pequenas oficinas e fazendas privadas porque as empresas estatais eram ineficientes e o regime precisava manter o abastecimento básico de alimentos e bens. Com o tempo, contudo, o empobrecimento em relação ao Ocidente tornou-se tão gritante que o modelo desmoronou.

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Ao analisar a propaganda soviética, percebe-se um esforço sistemático para destruir a confiança pública nas instituições. A senhora enxerga paralelos entre essas táticas do passado e a retórica política atual em países como os Estados Unidos e o Brasil? Embora os contextos sejam diferentes, a tentativa de reduzir a fé do público nas instituições democráticas, nos tribunais e na imprensa livre é uma constante em processos de virada autoritária. Existe uma linguagem propagandística utilizada por autocratas de diferentes matrizes — seja no stalinismo, no nazismo ou na China de Mao — centrada na desumanização do adversário. O oponente político deixa de ser visto como um concorrente legítimo e passa a ser rotulado como “verme”, “parasita”, “espião” ou “traidor”. Vimos o uso desse exato vocabulário na campanha presidencial de Donald Trump em 2024 nos Estados Unidos. Quando você ouve esse tipo de linguagem desumanizadora, está ouvindo um autoritário falar, pois a democracia exige o reconhecimento do opositor como parte legítima do jogo político.

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A senhora costuma afirmar que o modelo da Cortina de Ferro não pertence apenas aos livros de história. Como esses métodos continuam a ser aplicados hoje e qual é a lição mais urgente para fortalecer a cultura democrática? O que a Rússia faz hoje nas áreas ocupadas do leste da Ucrânia e na Crimeia segue, passo a passo, o manual executado pelo Exército Vermelho em 1945. Vemos a prisão de prefeitos, professores e policiais, a proibição da língua e da história ucraniana nas escolas, o sequestro de crianças para reeducação e até a aliança inicial com redes criminosas locais. É exatamente o mesmo processo de apagamento de identidade. Quanto à lição para o Ocidente e para o mundo contemporâneo, a tarefa mais urgente para os cidadãos é criar e proteger instituições que reconstruam a confiança. O grande mal que corrói nossas sociedades hoje é a proliferação de teorias da conspiração, a raiva, a confusão e a polarização decorrentes de narrativas conflitantes. Fortalecer veículos de mídia transparentes e instituições capazes de restaurar a confiança na informação verídica é o passo fundamental para blindar a democracia.