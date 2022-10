Quanto custam as propostas de Lula e Jair Bolsonaro

Atualizado em 21 out 2022, 17h27 - Publicado em 21 out 2022, 17h30

Por Victor Irajá Atualizado em 21 out 2022, 17h27 - Publicado em 21 out 2022, 17h30

Um levantamento realizado por VEJA com o apoio economistas e instituições especializadas em contas públicas mostra que as promessas eleitorais feitas pelos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) já somam mais de 150 bilhões de reais, independentemente de quem seja eleito. A reportagem mostra que apenas a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais custará 52 bilhões de reais, valor que representa um considerável estouro na regra de teto de gastos. Outras propostas, como a feita por Bolsonaro no sentido de manter a renúncia fiscal para combustíveis e gás de cozinha, por um custo de quase 53 bilhões de reais em renúncias fiscais. Por outro lado, a proposta de Lula de voltar a conceder aumento real do salário mínimo envolve a previsão de custo de mais de 18 bilhões de reais.