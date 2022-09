O ingresso de Guedes na campanha de Jair Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou de vez na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Guedes vem participando de eventos para defender as realizações da gestão e, principalmente, apontar os riscos de ruptura caso o petista Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições do mês que vem. A pessoas próximas, o ministro costuma dizer que não houve qualquer espécie de convocação ou orientação por parte da campanha para exercer esse novo papel e sua atuação se dá “por conta própria”. Ele, porém, admite que atende a convocações de Bolsonaro para eventos em que o presidente acha que a presença de Guedes pode ser importante.

O ministro tem preferido marcar presença em eventos empresariais cuja plateia goza dos mesmos interesses do Ministério da Economia e não será escalado para buscar votos perante outras castas do eleitorado, principalmente entre os mais pobres. Um importante membro da campanha de reeleição do presidente admite que a economia virou tópico central das narrativas eleitorais de Bolsonaro, com a queda da inflação e as revisões positivas em relação ao crescimento econômico do país, mas que Guedes atuará apenas na reaproximação com o empresariado, e não publicamente.