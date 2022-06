Bolsonaro se isola politicamente com Braga Netto na vice

A escolha de Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa, como candidato à vice presidente na chapa em que Jair Bolsonaro tenta a reeleição isola o presidente politicamente. O núcleo político preferia o nome de Tereza Cristina, ex-ministra da agricultura, para agradar ao eleitorado feminino. Pressionado pelos sucessivos maus desempenhos nas pesquisas e pela possibilidade de instalação de uma CPI para investigar o envolvimento do ex-ministro Milton Ribeiro com pastores que negociavam verbas do Ministério da Educação, Braga Netto talvez não seja a melhor opção para Bolsonaro. Sua decisão, talvez esteja ligada a outros aspectos. Esse é o tema do Giro VEJA de hoje. Confira!

