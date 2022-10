Deserto de ideias sobre economia continua a pautar embate eleitoral

Atualizado em 17 out 2022, 17h20 - Publicado em 17 out 2022, 17h30

A incerteza a respeito da gestão da economia por parte dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva continuam a dar a tônica da campanha eleitoral. Durante o debate da Rede Bandeirantes neste domingo, pouco foi revelado sobre o tema. Lula, porém, deu pistas sobre como conduzirá o setor no seu governo caso seja eleito. Ele criticou políticas do governo, afirmando que hoje o país “só refina 80% da gasolina que usa”. Ele afirmou que o país parou de refinar após a privatização de divisões da Petrobras e que “o preço não tem que ser dolarizado porque a exploração dos combustíveis é “feita em real”, assim como os custos operacionais da empresa. Como mostrou o Radar Econômico, a postergação do anúncio de um nome por parte de Lula envolve uma estratégia da campanha, que teme que um anúncio, dependendo de quem seja, demova parcelas do eleitorado. Em paralelo, a campanha de Bolsonaro também não dá indicações claras sobre a permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes.